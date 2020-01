Hotel nadomak jadranske obale prodaje se za 1 kunu

Obrovac, Foto: Getty Images

Nakon što se u tri kruga javne dražbe nitko nije javio za kupnju Hotela Zrmanja u Obrovcu, 14. siječnja krenuo je četvrti krug dražbe i to s početnom cijenom od samo jedne kune, no ovog puta u nadmetanje će se uključiti sam Grad Obrovac, koji je za objekt spreman ponuditi i do 2 milijuna kuna.

Radi se o malom hotelu koji je svojedobno imao tri zvjezdice, 27 soba i 2 apartmana, a smješten je na samoj obali rijeke Zrmanje, u centru Obrovca. Ukupna površina objekta je 1508 metara četvornih, na tri etaže, i imao je ugostiteljski objekt s terasom, konferencijsku dvoranu za oko 80 ljudi. Objekt je tvrtka Zrmanja Velebit zadnji put obnovila 2008. godine, a kako je hotel bio nerentabilan, uskoro potom su krenuli prvi oglasi za njegovu prodaju i prenamjenu, s jednom od varijanti otvaranja doma za umirovljenike. Objekt se u oglasniku 2011. prodavao za 10 milijuna kuna, pred godinu dana za 100 eura. Tvrtka Zrmanja Velebit 2017. godine završila je u stečaju, i na nekretninama dužnika upisano je razlučno pravo u korist PBZ-a, te je hotel završio na dražbi Fine.

Procjena vrijednosti nekretnine iznosi 6,3 milijuna kuna, ona se u prvom krugu prodavala po početnoj cijeni od tri četvrtine utvrđene vrijednosti, što je bilo 4,7 milijuna kuna. Na drugoj dražbi krajem studenog 2019. cijena je pala na 1,59 milijuna kuna, u trećem krugu prodavalo se po 1,6 milijuna kuna, no nitko se nije javio.

Nadmetanje u ovom krugu najavljeno je za 25. ožujka i trajat će do 7. travnja, i po svemu sudeći jedan od natjecatelja će biti Grad Obrovac, koji je to izglasao krajem prošle godine. Kako se navodi u odluci gradskog vijeća, Grad je dao suglasnost gradonačelniku Anti Županu da u ime i za račun Grada Obrovca sudjeluje u postupku nadmetanja radi kupnje objekta bivšeg hotela. Gradonačelnik je usto ovlašten ponuditi kupoprodajnu cijenu najviše do iznosa od dva milijuna kuna zajedno s jamčevinom.

Kako to da se Grad Obrovac uključuje u kupnju bivšeg Hotela Zrmanja, nije zasad poznato, jer je gradonačelnik Župan jučer bio nedostupan da nam pojasni buduće planove Grada.