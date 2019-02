Horvat Debeljaku kao i Končaru: Dokažite nam financijsku snagu!

Ministar gospodarstva Darko Horvat i Tomislav Debeljak/Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Stečaj Uljanika nikad nije bio bliži. Takav se zaključak može izvući iz jučerašnjih poruka koje su razmijenili putem medija ministar gospodarstva Darko Horvat i odabrani strateški partner Tomislav Debeljak.

Horvat je nakon sastanka u Vladi, na kojem je premijeru Andreju Plenkoviću prezentirana aktualna situacija u Uljaniku, a kojem uzgred ni ovaj put nisu bili nazočni predstavnici Uljanika i Brodosplita, krivicu za zastoj u dogovoru oko međufinanciranja i restrukturiranja poslovanja u riječkom i pulskom brodogradilištu prebacio na Brodosplit. Ne bi bilo prvi put da Horvat nespretno komunicira kad je posrijedi Uljanik, no jasno je dao do znanja da je ključno da strateški partner da jamstva, odnosno verifikaciju da je kreditno sposoban pratiti restrukturiranje.

Povukao je i paralelu s lanjskom situacijom kada su razgovori oko programa restrukturiranja s tadašnjim potencijalnim partnerom Dankom Končarom i njegovom Kermas energijom pali upravo na nemogućnosti dokazivanja financijske snage za provođenje programa restrukturiranja. "Ako je taj verifikator jasan onda će biti dobrih vijesti, ako nije bojim se da onda spasa jednostavno biti neće", odapeo je Horvat strelicu prema Debeljaku, na koju je on vrlo brzo reagirao kratkim priopćenjem iz kojega se može zaključiti da je on sve, pa i traženu verifikaciju, stavio na papir kojim je i odabran za strateškog partnera.

"Naša ponuda, u kojoj se nalaze svi ti odgovori još je na snazi, iako je njen rok valjanosti pri kraju - a kao što smo u njoj i naveli, nakon što ostali dionici odrade ono što je neophodno, mi smo spremni istog trenutka pokrenuti i napraviti sve ono što smo ponudili", poručili su iz Brodosplita. Zategnuti odnosi neće dugo trajati, jer prema neslužbenim najavama na Vladi bi se već u četvrtak moglo razgovarati o tome kakav završetak će imati ova mučna i iscrpljujuća priča.

U 3. maju nakratko je, za dva tjedna, prolongirana odluka o otvaranju stečaja, zahvaljujući dobroj volji koju su iskazali pojedini vjerovnici, no ne postigne li se dogovor s Debeljakom u ovih dan-dva, stečaj slijedi u oba škvera. Neovisno o tomu kako će se odvijati pregovori oko samog programa restrukturiranja, u Vladi nastoje osigurati dovršetak barem jedne gradnje, jaružala za Jan de Nul, kako bi izbjegli aktivaciju jamstva od 125 milijuna eura. Za smanjenje tereta za proračun zeleno svjetlo je dala i EK, doduše u partnerstvu s Debeljakom, no nije isključeno i da to bude zadnja injekcija države u Uljanik.