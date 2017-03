HGK: Arbitražom je riješeno 300 sporova, vrijednosti 350 milijuna eura

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Stalno arbitražno sudište koje djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) u posljednih je šest godina riješilo oko 300 arbitražnih sporova ukupne vrijednosti od gotovo 350 milijuna eura.



Arbitraža je alternativni oblik rješavanja sporova, a odluke koje se donose arbitražom imaju učinak pravomoćne sudske presude.



"Jedna od najvećih prednosti arbitraža je da ti postupci traju znatno kraće nego redoviti postupci na državnim sudovima, a odluke se donose u jednom stupnju, bez daljnih postupaka žalbi ili nekih drugih pravnih lijekova. To skraćuje trajanje arbitraže koje je u prosjeku između jedne i jedne i pol godine," kaže tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK Andreja Čavlina.



Podaci o broju i vrijednosti tih sporova svjedoče o povjerenju koje poduzetnici u Hrvatskoj imaju u arbitražni način rješavanaj sporova, ističe Čavlina.

Rad Stalnog arbitražnog sudišta, kao i Centra za mirenje, koji djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2002. godine, predstavljen je u petak u Županijskoj gospodarskoj komori u Splitu.

"Mirenje je nedovoljno poznato u Hrvatskoj, ali u Europi je to jedan novi oblik rješavanja sporova i smatramo da će se on i dalje razvijati jer je vrlo pogodan način rješavanja sporova u kojem stranke preuzimaju odgovornost za spor koji su porizvele i zajednički ga rješavaju," rekla je tajnica tog Centra Mirjana Košec.



Centar za mirenje na popisu ima 155 izmiritelja različitih profila koje se angažira u slučajevima kada stranke koje sudjeluju u postupku mirenja ne predlože svojeg. U postupcima mirenja najviše su zastupljeni trgovački sporovi.



"Postupak mirenja je tajan i on obično traje jedan ili dva dana. Nakon nagodbe stranke koje su bile u postupku mirenja mogu nastaviti poslovnu suradnju," rekla je Košec.



Tajnica Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Kezela Koorić je najavila kako će se do kraja ove godine pokrenuti postupak izbora novin članova toga suda pošto sadašnjim članovima mandat istječe u kolovozu 2018. godine.