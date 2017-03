Grmoja otkrio što očekuje od odgovornih za 'aferu brat'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Smatramo da je to jedna loša poruka, ne znam tko je odgovoran, kažu da je to Uprava HŽ-a, je li to ministar Butković, ali definitivno je trebalo paziti na to da je u srodstvu s ministrom u Vladi Republike Hrvatske i da se time šalje jedna loša poruka. Mi smo imali situaciju u kojoj smo išli mijenjati stvari u Hrvatskim vodama i kad smo shvatili da se šalje loša poruka zbog promjene Statuta i kumstva s gospodinom Petrovom, mi smo tu odluku povukli", rekao je Grmoja za N1.

Novinare je zanimalo što očekuje. "Ne znam, očekujem da vide tko je napravio ako se dogodio bilo kakav propust i može li se ta stvar promijeniti i je li, u biti, uputno i dobro da se na nekakvu poziciju gdje Vlada odlučuje imenuje brat jednog od ministara Vlade Republike Hrvatske", kazao je Grmoja.

"Ja ne očekujem ništa, očekujem da oni koji su odgovorni za to povuku poteze", kazao je.

Upitan tko bi trebao povući poteze, Grmoja je odgovorio da su to oni koji su bili odgovorni za imenovanje. "Neki kažu da je to Uprava HŽ-a, neki da je resorni ministar, tako da ne znam", rekao je.