Grad subvencionira dolazak lječnika s tri mjere: Daju ozbiljnu financijsku ponudu

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Bjelovarsko-bilogorska županija pokrenula je vlastite mjere za zadržavanje i privlačenje liječnika u njihov kraj, a s obzirom na to da smatraju da je upravo kvaliteta zdravstva jedan od faktora kvalitete života stanovnika, tamošnji župan Damir Bajs najavljuje i niz drugih investicija u zdravstveni resor, piše Večernji list.

Na ponuđenim mjerama radili smo sa strukovnim udrugama i komorama, i to na tri mjere; subvencioniranje kamate na stambene kredite, subvencioniranje troškova podstanarstva i subvencioniranje stručnog usavršavanja. Želimo dati ponudu zbog koje bi liječnici odabrali upravo ovaj kraj. Nama je bitno da naše ambulante opće medicine, bolnički odjeli, naše službe u sanitetu imaju liječnički kadar koji svima nedostaje, pa i u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Kada biraju, želimo da im to bude poticaj da dođu upravo k nama, a nedostaje nam 30-ak liječnika.

Dosad imamo ukupno 40-ak zahtjeva, a najviše ih trenutačno traži subvencioniranje podstanarstva što je do dvije tisuće kuna mjesečno. Ukupan iznos potpora može biti do gotovo jedne četvrtine plaće liječnika, jer moramo dati ozbiljnu financijsku ponudu da oni koji već rade u našoj županiji tu i ostanu, a oni liječnici koji razmišljaju o prvom poslu ili o njegovoj promjeni dođu upravo k nama. Nama je ključni element što je uvjet naših potpora jednostavan – da se radi na području županije, u našim zdravstvenim ustanovama. Ključno je da je to trajna mjera.

Županija ulaže puno u zdravstvo, ali nama ne treba nova bolnica ako tamo neće imati tko raditi. Niz je investicija u zdravstvu, kod nas se provodi nekoliko europskih projekata, obnavljaju se naši domovi zdravlja i očekujemo da će sve ambulante biti obnovljene, to se najvećim dijelom radi europskim novcem. Želimo da ambulante, bilo u ruralnom području bilo u gradovima, imaju istu kvalitetu, da prostor bude u izvrsnom stanju, da naše čekaonice imaju klima-uređaje, televizore, novi namještaj, a naši će liječnici dobiti novu opremu i tehniku. Imamo i projekt gradnje nove bolnice, naša je bolnica najstarija opća bolnica u Hrvatskoj, međutim rezultat te činjenice je da imamo objekte iz 18.,19. i 20. stoljeća. Ono što nam nedostaje su objekti iz 21. stoljeća. Ukupno je za gradnju osigurano 160 milijuna kuna. Ukupno izdvajanje za zdravstvo prijeći će 200 milijuna kuna.