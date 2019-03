Objavljeni detalji novog kruga za dobivanje poticaja: Od 20.000 do 80.000 kuna za nabavu novog vozila

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Godinu dana imat će građani kojima Fond za zaštitu okoliša (FZOEU) odobri potpore za kupnju električnih vozila da realiziraju nabavku. Lani je bila riječ o šest mjeseci, što se pokazalo prekratkim rokom, poručuju iz Fonda koji je objavio detalje novog kruga poticaja za koje se privatne osobe mogu javiti od 3. travnja. Porastao je i ukupan fond za poticaje, s lanjskih 12 na 17 milijuna kuna, dok su iznosi potpora isti. Dakle, za e-automobil do 80.000 kuna, za plug-in hibrid do 40.000, e-skuter i slične “mašine” mogu donijeti do 20.000 kuna poticaja, a e-bicikli do 2000. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila i nekorišteni e-bicikli.

Na webu FZOEU stanicama Fonda jučer su objavljene osnovne informacije o pozivu te Prijavni obrazac, a procedura je, kaže direktor Fonda Dubravko Ponoš, krajnje pojednostavljena.

“Dokumentacija se od 3. travnja od 9 sati može poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda. Zahtjevi će se razmatrati prema datumu i vremenu zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati”, pojasnio je dodavši da je u prošlom krugu sufinanciranja kupnja ukupno 400 e-vozila.