FOTO: U promet pušten novi most Čiovo: "Ovo je fantazija!"

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Premijer Andrej Plenković danas je pritiskom na gumb za dizanje rampi pustio u promet most Čiovo. Tako je napokon završen most koji će rasteretiti prometne gužve Trogiru i na Čiovo za turističke sezone.



Most je dug 547 metara i gradio se više od tri godine. Završetak radova na mostu je bio više puta odgađan zbog problema s izvođačima radova. Ukupna vrijednost mosta je nešto veća od 200 milijuna kuna, a njegova gradnja je sufinancirana iz fondova EU s 85 posto.



– Most je uvijek sjajna vijest, a ovaj je fantazija! Dugo se čekalo na završetak njegove izgradnje. Drago mi je da je na ovu svečanost došlo mnogo ljudi – rekao je Plenković.



Otvaranje je bilo odgađano zbog poteškoća u gradnji mosta, zbog čega se ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković već ranije ispričao stanovnicima Čiova i Trogira.



Hrvatske ceste morale su, naime, raskinuti ugovor s ranijim izvođačem radova koji je nakon toga otišao u stečaj.