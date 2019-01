FOTO: Poznati poduzetnik na Kvarneru otvara jedan od najluksuznijih boutique hotela u Hrvatskoj

FOTO: Press

Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa uređuje međunarodno priznati arhitektonski studio Artelior s uredima u Zagrebu i Londonu, a sam hotel je smješten unutar prirodnog parka veličine 5 tisuća kvadrata te je podzemnim tunelom ispod šetnice Lungo Mare povezan s privatnom plažom koja omogućuje i vez za brodove.

Ikador kao boutique hotel obuhvaća 8 luksuznih soba i 6 ekskluzivnih suiteova, u kojima sveukupno može primiti 42 osobe. Veličina najmanje sobe iznosi 50 kvadrata s terasom, dok se suiteovi pružaju na 80 kvadrata s terasom. Hotel se ističe i najluksuznijim predsjedničkim apartmanom veličine čak 280 kvadrata te 145 kvadrata terase.

Već i prije otvorenja Ikador je postao član vodeće hotelske asocijacije luksuznih hotela, The Leading Hotels of the World, čemu je zasigurno zaslužan i prvi ekskluzivni Riva lounge u Hrvatskoj koji će se nalaziti u sklopu hotela. Četvrti je to tek Riva Lounge na svijetu, nakon onih u Monte Carlu, Veneciji i Mykonosu, što Opatiju stavlja u red najprestižnijih i najekskluzivnijih svjetskih destinacija.

Namjera investitora je stvoriti cjelogodišnju turističku destinaciju, stoga se u širokoj ponudi Ikadora ističu spa i fitness sadržaji koji zauzimaju cijeli treći kat, s kojeg se pruža impresivan pogled na opatijsku rivijeru. U Ikadoru su i vrhunski a la carte restoran kapaciteta 50 gostiju, cigar bar, grijani vanjski bazen s morskom vodom te podzemna garaža s punionicom za električne automobile.

Za vrhunsku uslugu bit će zaduženo čak 40 djelatnika, većinom zaposlenih za stalno, budući da je planirano da hotel bude otvoren tokom cijele godine. Ponukani svjetskim primjerima luksuznih hotela u pogledu brige za zaposlenike, na posjedu hotela izgrađena je i depandansa za njihov smještaj, a uskoro će biti raspisani i natječaji za preostala otvorena radna mjesta.