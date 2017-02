FOTO: Kreće prva etapa u gradnji sljemenske žičare koja će koštati 35 milijuna eura

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Gost na N1 televiziji bio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Početna etapa projekta gradnje nove sljemenske žičare je uklanjanje stare, a ono je počela u petak ujutro. Investicija rušenja postojeće infrastrukture je 5,6 milijuna kuna, no koliko će koštati gradnja nove i koliko će to trajati?

"Nakon 54 godine ulazimo u povijest. Stara žičara odlazi, a nova dolazi. Do konca 2018. žičara će biti gotova u četiri etape. Za dva tjedna raspisujemo natječaj za opremu koja će vrijediti od 15 do 17 milijuna eura, a ukupna vrijednost projekta je oko 35 milijuna eura do konca 2018.", rekao je Bandić za N1.