FOTO: Kinezi rade 24 sata na dan, pogledajte kako napreduju radovi na Pelješkom mostu

Foto: Hrvatske ceste

Na gradilištu Pelješkog mosta počela je gradnja prvih stupova. Na morskom stupnom mjestu 8 (S8) potpuno je gotova naglavnica pilota, trenutačno se izvode armirački radovi, a nakon toga slijede betonski pa se već priprema i oplata za gradnju stupa, piše Večernji list.

Izrada naglavnica pilota u tijeku je pak na stupnim mjestima 5, 6, 7 i 9. Na kopnenoj strani S2 je u poodmakloj fazi gradnje i već je dobrano niknuo, a na pelješkoj strani na S13 trenutačno se rade temelji, u što smo se i sami uvjerili pri obilasku gradilišta najvažnijeg hrvatskog infrastrukturnog projekta.

Jure Šegedin, voditelj projekta Pelješkog mosta, u ime investitora, Hrvatskih cesta, objašnjava da su na S6, 7, 8 i 9 najveće naglavnice, a u svaku od njih ide 3200 kubnih metara betona te 1200 tona armature. Te naglavnice, dodaje, imaju dimenzije rukometnog igrališta, 29 puta 25 metara, a debljina im je pet metara. S8 bi prvi trebao biti gotov, i to do kraja godine, a to ovisi i o vremenskim uvjetima.

China Road and Bridge Corporation, čim se nakon pobijanja pilota krenulo s većim opsegom radova, zatražio je dozvolu da se na gradilištu radi 24 sata na dan. Tako su stupna mjesta osvijetljena reflektorima kako bi se radovi na njima mogli izvoditi i noću, piše Večernji list.

Na gradilištu je trenutačno 410 kineskih i 60 hrvatskih radnika te 21 plovilo. Kinezi su pilote pobijali brže no što je planirano, a Goran Legac iz Hrvatskih cesta, voditelj projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske, kaže da je sad dinamika radova u skladu s planom.