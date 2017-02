Foto: Thinkstock

Rukovoditelj makroanaliza u danskoj Saxo banci Christopher Dembik na zagrebačkoj je konferenciji govorio o ključnim događajima koji utječu na investicije u 2017., a za Večernji list detaljnije je proanalizirao hrvatske pozicije.

Kako vidite dugoročnu perspektivu za investicije u Hrvatskoj ?

Najveći je problem što se zemlja identificirala kao investicijska destinacija za turizam, a s turizmom postoji dvostruki problem. Prvo, jako ste ovisni o brojnim faktorima rizika; uzmite samo mogućnost da se dogodi teroristički napad. Drugo, nije se dobro osloniti samo na jedan sektor ako želite diverzificirati investicije. No, nije lako ni pokrenuti novu industriju od početka i biti konkurentan. Mislim da se Hrvatska i Balkan previše oslanjaju na investicije iz EU; trebali biste se više orijentirati na Kinu i Bliski istok jer su to zemlje koje su spremne i izgubiti novac, kladiti se i preuzeti rizik, imaju dovoljno novca da to mogu. Europski su investitori jako uplašeni, ulagat će samo u lake mete kao što je turizam. Oni nisu izbor ako tražite ulagače u druge sektore, kao što su energija; dugoročno obnovljiva, a kratkoročno transport nafte, te infrastuktura; aerodromi, luke, željeznice...

No, kod strateških ulaganja, najbolja je opcija da glavni investitor bude iz Hrvatske ili da je to država s udjelom 51:49. Jer, da bi napredovala, zemlja mora upravljati svojom infrastrukturom, ne smije je prepustiti strancima.

Je li Hrvatska uopće zanimljiva Dancima kao investicijska destinacija?

Danci tradicionalno ulažu u njemački krug zemalja, uključujući Austriju, malo u Francusku i ponešto u Srbiju. Nisu ulagali puno u turizam, a i kad jesu, traže nove destinacije poput Afrike. Investiraju u sjevernu Europu u nove tehnologije, fintech....

Zašto je Saxo banka uopće tu?

Jer je novo tržište. Privučena je i velikim bankarskim igračima. Imate mnogo banaka, ali tradicionalno su najviše u retailu, a mi nudimo neto drugo, nišu za investicije. Od 60 do 70 posto naših klijenata dolazi iz financijske industrije, to su „visokovrijedni“ pojedinci koji već poznaju biznis.

