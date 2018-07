Erste ukinula dopušteno prekoračenje i uvela 'prešutno'

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Klijenti Erste banke dobivaju ovih dana pisane obavijesti o tome da banka od 28. kolovoza ukida dopušteno prekoračenje pa im, u skladu s tim, otkazuje ugovor o okvirnom kreditu i Erste Maestro plus uslugu po tekućem računu. Istodobno im najavljuje i da su 1. travnja 2018. uveli novu uslugu – prešutno prekoračenje, u istom iznosu u kojem su dosad koristili dopušteni minus. Žele li ga i dalje koristiti, smatra se da su ga, ne odbiju li ga osobno u poslovnici ili pošalju dopis na sjedište banke – prešutno prihvatili, piše Večernji list.

Novost je da banka prešutno prekoračenje odobrava na godinu dana, a nakon tog razdoblja ponovno ga odobrava ako je klijent stekao uvjete. Ne definiraju koje. Ono što je zanimljivo jest činjenica da je u mnogim bankama “prešućivanje” već postojalo, a da ta činjenica nije bila poznata ni klijentima ni zaposlenicima banke, osim možda onima koji se bave pisanjem općih akata.

“Prešutno prekoračenje“ termin je definiran u Zakonu o potrošačkom kreditiranju, prema kojem je to prekoračenje pri kojem vjerovnik potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa ili dogovoreno prekoračenje, kažu u Erste banci, no ne preciziraju svrhu izmjene te terminologije koju većina ostalih banaka ipak još nije usvojila. Iz RBA poručuju da dopušteno prekoračenje odobravaju temeljem zahtjeva klijenata, a bude li ubuduće ikakvih promjena, klijente će o tome obavijestiti u zakonskom roku. U Addiku također nemaju takvu podjelu, niti mijenjaju nazive.