Do doznake, recepte i uputnice putem aplikacije

Tako će svatko putem pametnog telefona moći od liječnika zatražiti da mu prepiše lijek, izda doznaku za bolovanje ili se naručiti na vađenje krvi ili pregled. Prethodno će od izabranog liječnika dobiti lozinku za ulaz na mobilni portal, piše Novi list.



Dogradnja je to postojećeg eHZZO portala za pacijente na koji se u protekla dva mjeseca prijavilo 2.500 osiguranika. Dnevno se uslugama portala, koji ima jednaku funkciju kao i mobilni portal, koristi 60 do 80 ljudi, što je obzirom na ukupni broj osiguranika vrlo malo.



- Kad uđete u sustav putem mobilne aplikacije, vaš zahtjev za terapijom automatski ulazi u doktorovu aplikaciju, i ustvari ste mu zamijenili sestru. On odgovara s

da ili ne. Ako je odgovor pozitivan, primate poruku da je recept upućen u ljekarnu, a ako je odgovor negativan, primate poruku da nazovete liječnika telefonom ili dođete na pregled - objašnjava ravnatelj HZZO-a Fedor Dorčić.

Putem aplikacije moći će se, osim toga, naručiti za pregled kod izabranog ginekologa ili zubara. U prvoj fazi, mobilni portal će moći koristiti oko 1,5 milijuna građana, a do Nove godine omogućit će se za sve osiguranike.