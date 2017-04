Davor Bernardić: Lex Agrokor mogao bi se smatrati veleizadjom

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je ocijenio kako Vlada s 'lex Agrokor' samo kupuje vrijeme do lokalnih izbora te upozorava da će ga se smatrati veleizdajom nacionalnih interesa ako se dogodi da Srbija i Slovenija, koju proziva i zbog gužvi na granicama, usvoje 'lex Mercator' te na taj način "oduzmu hrvatsku imovinu".

"Možemo vidjeti da Vlada kupuje vrijeme do lokalnih izbora. Novci koji su osigurani kap su u moru", rekao je Bernardić upitan za komentar događanja nakon usvajanja zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu poznatijeg kao 'lex Agrokor', odnosno situaciju u tom koncernu.

Čelnik SDP-a odgovarao je na novinarska pitanja u zagrebačkom Španskom gdje je s članovima lokalnog SDP-a na tržnici dijelio građanima pisanice uoči blagdana Uskrsa.

Drago mu je što su radnici u Agrokoru dobili plaću nakon što je tom koncernu odobren kredit od 80 milijuna eura, a nada se da će plaću uskoro dobiti i radnici Borova, no smatra da novca ima samo do lokalnih izbora. "Očito se kupuje vrijeme - ili što bi narod rekao 'drži vodu dok majstori odu' (…) Očito je da se cijeli problem odgađa do iza lokalnih izbora", ustvrdio je.

Na isti način gleda i na Promemoriju o mjenicama koju je sastavila radna grupa predstavnika dijela dobavljača, financijskih institucija i Agrokora na sastanku u petak, a koja onima koji joj pristupe osigurava da nema prisilne naplate po mjenicama do 31. svibnja te je poslana koordinaciji financijskih institucija i koordinaciji dobavljača s pozivom da joj pristupe do kraja idućeg tjedna.

"Lokalni izbori su 21. svibnja. Dakle, kupuju vrijeme do lokalnih izbora. To je kap u moru, ne može riješiti problem i direktno ugrožavaju Agrokorovu budućnost i budućnost svih povezanih kompanija", poručuje.

Čelnik SDP-a upozorava da mali dobavljači Agrokora "nisu namireni ni s 15 posto" te najavljuje da će njegova stranka predložiti mjere kojima će "zaštititi hrvatsku poljoprivredu, male proizvođače", odnosno najavljuje da će u redoviti saborsku proceduru uputiti prijedloge vezane uz zakone o trgovini, malome gospodarstvu te rješavanju nepoštene trgovačke prakse.

Žele, kaže, da na policama svih trgovačkih lanaca budu proizvodi malih proizvođača koji će na taj način imati gdje plasirati robu, a hrvatska poljoprivreda bit će spašena. "To je naša dužnost i zadatak. Kad već Vlada ne može, mi moramo", poručuje.

Upozorava i na problem mogućeg donošenja 'lex Mercator' u Sloveniji i Srbiji, nakon što je Hrvatska usvojila ' lex Agrokor'.

"Ono što je jasno, ako Slovenija donese 'lex Mercator', a to poslije napravi i Srbija, i na taj način otuđi hrvatsku imovinu tamo, 'lex Agrokor' će se smatrati nacionalnom veleizdajom. (…) Ako nam uzme imovinu u Sloveniji, a potom i Srbiji, to će se smatrati nacionalnom veleizdajom ", ustvrdio je.

Vladu je pozvao i da što prije riješi "granični spor sa Slovenijom", odnosno gužve na granici koje, naglasio je, izravno ugrožavaju hrvatski turizam.

"Slovenija direktno ugrožava turističku sezonu i kroz 'lex Mercator' želi oduzeti hrvatsku imovinu koja se nalazi u Sloveniji. To je potpuno neprihvatljivo", ponavlja.

Drži da se hrvatski premijer Andrej Plenković što prije mora sastati sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom te moraju "zaustaviti ovaj cirkus" na granici.

Na novinarsko pitanje smatra li da je situacija na granici rezultat loših odnosa Slovenije i Hrvatske, a ne primjene europske direktive o novom, strožem, nadzoru granica, Bernardić odgovara: "Koliko sam primijetio, ni na jednoj europskoj granici, osim slovenskoj, takve gužve nema. Dakle, očito se nešto događa. Želi li se ciljano ugroziti turistička sezona vidjet ćemo uskoro, u narednim mjesecima".

Čelnik SDP-a na tržinici u Španskom je građanima dijelio pisanice te uputio i čestitku za Uskrs. "Sretan Uskrs svim građanima, koji ga slave po oba kalendara", rekao je te dodao kako je najvažnije za blagdane biti s obitelji.