Czech Airlines uvodi novu liniju iz Zagreba

Czech Airlines je na današnjoj tiskovnoj konferenciji u VIP salonu zračne luke Franjo Tuđman predstavio red letenja u predstojećoj zimskoj sezoni 2016./2017. Predstavljajući red letenja, Regionalni direktor prodaje Dalibor Malek, naglasio je da će Czech Airlines nastaviti promet na svojoj redovnoj izravnoj liniji između Zagreba i Praga koju je obnovio krajem travnja ove godine.

Novost je linija iz Zagreba s letom 3 puta tjedno – ponedjeljkom, četvrtkom i subotom, u ranijim jutarnjim satima s polaskom u 05:05 i dolaskom u zračnu luku Vaclava Havla Prag u 06:15.

Novim redom letenja linija iz Zagreba nudi veću mogućnost daljnjih vezanih jutarnjih polazaka Czech Airlinesa i njegovih partnera iz Praga za nekoliko desetaka drugih destinacija, na primjer za Amsterdam, Barcelonu, Brisel, Düsseldorf, Frankfurt Helsinki, Kopenhagen, Košice, Madrid, Moskvu, Pariz, Saint Petersburg, Strasbourg ili Varšavu. Putnici će također u predstojećoj zimskoj sezoni moći birati i veze za 100-tinjak destinacija u više od 40 svjetskih zemalja, na kojima zajedno s partnerima leti Czech Airlines.

Novo – u Prag s mlaznim avionima Airbus A319

Povratne linije Czech Airlinesa iz Praga biti će srijedom, petkom i nedjeljom u večernjim satima, s polaskom u 22:00 i dolaskom u Zagreb u 23:15. Umjesto dosadašnjih turboprop zrakoplova ATR 72 ili 42 na navedenim linijama letjet će se zrakoplovima tipa Airbus A319 u to u business i economy klasi. Airbus 319 skratiti će let od Zagreba do Praga skratiti za 15 do 20 minuta, tako da će let trajati 1 sat, odnosno 1 sat i 10 minuta, ovisno o vremenskim uvjetima.

Novo - s Czech Airlinesom iz Zagreba za Skopje

S početkom predstojeće zimske sezone, odnosno od 30. listopada 2016. Czech Airlines će letjeti također na redovnoj liniji za Skopje. Polasci iz Zagreba planirani su srijedom, petkom i nedjeljom, nešto prije ponoći u 23:55 s dolaskom u Skopje narednog dana u 01:10. Povratne linije Czech Airlinesa iz Skopja biti će ponedjeljkom, četvrtkom i subotom u ranim jutarnjim satima u 03:15 s dolaskom u Zagreb u 04:30. Na ovoj će liniji između Zagreba i Skopja također lejeti veći zrakoplovi tipa Airbus A319. Let između Zagreba i Skopja trajat će 1 sat i 15 minuta.

Jacques Feron, predsjednik Uprave MZLZ,d.d., izrazio je zadovoljstvo najavom povećanja broja letova Czech Airlinesa i povezivanjem Zagreba i Skopja, očekujući da će se suradnja nastaviti i u novom putničkom terminalu zračne luke Franjo Tuđman.

Na konferenciji se obratio i g.Bohuslav Zavdil, Savjetnik Veleposlanstva Republike Češke u Zagrebu, istaknuvši da je redovita zračna linija između dviju metropola, Praga i Zagreb, nužnost za razvoj gospodarske, turističke, znanstvene i sveučilišne suradnje dviju zemalja.

„Liniju između Zagreba i Praga smo od početka planirali na godišnjoj bazi. Za predstojeću zimsku sezonu tražili smo poboljšanje prometnog i trgovačkog modela i veću atraktivnost za transferne putnike. Postojeći rezultati pokazuju nam, da više od jedne trećine naših putnika, koji su svoj put započeli u Zagrebu, u Pragu dalje nastavljaju prema drugim destinacijama u mreži ČSA i naših partnera,“ rekao je Jan Toth, direktor prodaje Czech Airlinesa i dodao: „Zbog toga smo predložili novi red letenja s ranijim polaskom iz Hrvatske, s kojim je linija iz Zagreba bolje povezana s jutarnjim valom polazaka ČSA i naših partnera do nekoliko desetaka destinacija. Povratne letove smo stavili u kasnije večernje sate, čime je također omogućena daljnja veza večernjih dolazaka u Prag sa Zagrebom. Time se našim klijentima ne nudi samo veći izbor destinacija, već je i omogućena maksimalna iskoristivost vremena za boravak u Pragu ili u drugim destinacijama radi poslovnog sastanka, boravka ili kupovine, bez dodatnog čekanja na vezane letove.“

Linija između Praga i Zagreba povijesno je najstarija međunarodna linija Czech Airlinesa. Prvi let Czech Airlinesa iz Praga za Zagreb bio je 1. srpnja 1930. s avionom Ford 5 AT-C Trimotor s oznakom registracije OK-FOR. Linija je kasnije tijekom ljetne sezone produžena do tadašnjeg Sušaka (danas Rijeka), ali također i do Splita i Dubrovnika. Promet na liniji između Praga i Zagreba bio je prekinut 28. lipnja 2012. zbog restrukturiranja kompanije. Czech Airlines obnovio je promet na liniji 27. travnja 2016.