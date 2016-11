Croatia Airlines uvodi nove linije: Evo koji gradovi su u planu

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Krešimir Kučko u ponedjeljak je najavio mogućnost otvaranja novih linija tijekom iduće godine.

"Studije su dovršene i otvaranje novih linija najvjerojatnije je prema Skandinaviji - osim Stockholma vjerojatno i za Oslo, gotove su i studije za Moskvu i Dublin, a pojačale bi se i neke linije iz postojeće mreže i to ljeti", rekao je Kučko za Hinu, na predstavljanju novog jelovnika za putnike poslovne klase na letovima domaćega avioprijevoznika.

Kučko kaže da Croatia Airlines ove godine ostvaruje pozitivne rezultate i to uz značajna ulaganja, primjerice u velike preglede motora u što je uloženo osam milijuna dolara iz tekućeg poslovanja, a otvorene su i četiri nove linije koje teško mogu biti profitabilne već prve godine.

Uz sve to kompanija je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci ostvarila pozitivan rezultat, bez prodaje imovine te uz porast konkurencije na linijama u i iz Hrvatske, kaže Kučko.

Što se tiče zimskog reda letenja, ističe da studeni kao prvi mjesec u toj shemi bilježi rezultate bolje od predviđanja tako da se očekuje "zima u planskim okvirima", uz napomenu da će izrazito visoka sezonalnost sigurno još neko vrijeme biti obilježje poslovanja domaćeg zrakoplovnog prijevoznika.

On ne isključuje mogućnost davanja u najam zrakoplova i posada Croatia Airlinesa tijekom zimske sezone, kako bi se barem djelomice kompenzirali gubici koji nastaju u to doba godine. No, na to utječu veliki pregledi zrakoplova koji se u pravilu izvode zimi, što smanjuje raspoloživost flote za takav angažman, upozorava čelnik Croatia Airlinesa.

Ta je kompanija danas najavila i da će na putnici u poslovnom razredu na letovima Croatia Airlinesa od 30. studenoga moći uživati u novom jelovniku koji se uvodi u sklopu projekta "Inspirirani Hrvatskom".

Nove kombinacije obroka pripremljene su upotrebom autohtonih recepata i namirnica primorske i kontinentalne Hrvatske, a pripremio ih je i predstavio renomirani hrvatski chef Dino Galvagno. On je zajedno s vlasnikom splitskog Uje oil bara Leopoldom Botterijem partner Croatia Airlinesa u projektu "Insprirani Hrvatskom".

Putnici poslovnog razreda moći će kušati tradicionalna jela kao što su pašticada, purica s mlincima, viška pogača, a tu su i druge brojne kombinacije i okusi.

Kučko je na predstavljanju novih menija poslovne klase rekao da je gastronomija područje u kojemu domaća zrakoplovna kompanija kvalitetom može biti uz bok i pratiti puno snažnije konkurente, što se već nekoliko puta i pokazalo, jer je Croatijina usluga hrane na letovima višestruko nagrađivana.