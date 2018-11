Crni petak u Hrvatskoj, evo gdje i za koliko jeftinije danas možete kupovati

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Crni petak, dan nakon američkog Dana zahvalnosti već se tradicionalno obilježava kao dan kada počinju rasprodaje. Vremenom je taj datum postao popularan i van SAD-a, a trgovci su ga masovno počeli oglašavati i u Hrvatskoj.

>>FOTO: Mnoštvo navalilo u trgovine zbog "crnog petka"

City Centri One radit će u petak sat dulje nego inače - do 22 sata, pojedine trgovine spustit će cijene i do 80 posto, gotovo nema trgovca da na neki način neće nagraditi kupca koji nešto kupi u petak. Black Friday, kako zovu Crni petak u Americi, tradicionalno je dan za najpovoljniju kupnju u godini, barem u SAD-u.

U mini inspekciji koju je proveo 24 sata, pokazalo se kako većina trgovina nudi popuste do 30 posto, rijetki stvarno velike. Iz HG Spota najavljuju sniženja i do 80 posto na neke Appleove proizvode, kao i na mobitele, računala, televizore...

Dormeo daje neke proizvode snižene i za 70 posto, kao i Top Shop, koji će za toliko sniziti Walkmay Comfort visoke tenisice. Family posteljina u Arena centru u Zagrebu daje 60 posto na kolekciju posteljine Rose, a do 50 posto cijene spustit će Timberland i Bata.

Po upola manjoj cijeni Lenovo će nuditi mobitele Moto, a Zaks i Mark Pjetri Jewllery srebrni nakit. Sniženja do 40 posto nude Riplay, Converse, Desiqual, trgovina Magic Baby za proizvode Maxi-Cosi, Nania, Britax/Romer... Elipso će do 40 posto pojeftiniti i Grunding bijelu tehniku.

Popuste do 30 posto davat će i Benetton, optika Ghetaldus, Tom Taylor, XYZ, Sportina, Terranova, Skechers, St. Oliver, Ecco, C&A... Kemijska čistionica Lemia daje 20 posto popusta.

- Crni petak trgovci koriste kako bi namamili kupce, no praksa je pokazala da zapravo minimalno pojeftinjuju proizvode. Obično nam nakon Crnog petka slijede pritužbe potrošača da su se razočarali u sniženja. Iskustvo nam govori da naši trgovci proizvode više spuštaju cijene na redovitim sezonskim sniženjima - rekla je Dunja Mak iz osječkog Potrošačkog foruma.