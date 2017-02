Cijena struje uskoro viša nego danas, ali i dalje niža nego lani?

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u protekla je dva dana uspio zbuniti javnost najavama poskupljenja struje zbog povećanja naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE). Najprije je rekao da će se to dogoditi prije polovine godine jer teret povećanja naknada za OIE “ne bi trebali nositi samo opskrbljivači, nego i građani”, ali promjena će biti “mala”.

Dan poslije izjavio je kako cijenu povećanja naknada za OIE neće platiti građani. No, iz objašnjenja opet ne proizlazi da uopće neće biti poskupljenja, već samo da cijena struje građanima ne bi trebala porasti u odnosu na prošlu godinu.

Pozivajući se na činjenicu da je poreznom reformom početkom ove godine PDV na isporuku struje krajnjim potrošačima pao s 25 na 13 posto, ministar je rekao kako to daje prostor da građanima u konačnici struja ne bude skuplja u odnosu na 12. mjesec lani. Za one koji su u sustavu PDV-a, dodao je, povećanje naknada za OIE će značiti “određeno povećanje cijene, ovisno o modelu, četiri, pet ili šest posto”.

13posto stopa je PDV-a na isporuku struje od početka ove godine

Modela pak ima više i o njima se još raspravlja, ali ta će odluka biti donesena vrlo brzo.

Na te najave ministar financija Zdravko Marić kaže tek da će se o tome u Vladi još razgovarati. Podsjetimo, razmjeri tereta naknada za OIE povezani su i sa spornim ugovorima (kvoti, tarifama) o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora koje je u nasljeđe ostavila Kukuriku koalicija. Bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić jesenas je bio pozvao i DORH da istraži ugovore za obnovljive izvore energije koji bi ove godine privatnim investitorima trebali donijeti ukupno 1,8 milijardi kuna. Europarlamentarac Davor Škrlec je pak nedavnom u razgovoru za portal energetika-net izjavio kako je razvoj “obnovljivaca” u Hrvatskoj bio klijentelistički. Sa svakom promjenom vlasti, kaže, mijenjale su se tarife i kvote, ovisno o tome tko je iz nekog sektora obnovljivih izvora bio bliže vlasti.

Nositelji projekata ostvarivali su ekstra profit, ali zapravo je krivica u zakonodavcu i političkoj korupciji. Međutim, ugovori su tu i bez pregovora s vlasnicima projekata ne bi se smjelo smanjivati poticajne tarife jer se riskiraju izgubljeni sudski sporovi, ističe Škrlec. Prema njemu, sad bi trebalo gledati kako financijski opteretiti one koji sada ostvaruju ekstra zaradu, uvođenjem ciljanog poreza na dobit.