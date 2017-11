Čelnik KING ICT-a pozvao Vladu da uvede inovativnu javnu nabavu

FOTO: HGK

Barišić kaže da su zbog digitalne transformacije konzultantske kuće počele nuditi i IT usluge, a IT tvrtke konzultantske usluge. Ističe da je to vrlo velik problem, jer većinu prihoda domaća IT industrija ostvaruje u Hrvatskoj. Prema istraživanju agencija OMNIAconsulta i Tvornice istraživanja od gotovo 19 milijardi kuna prihoda u 2016. godini ona je čak 14 milijardi kuna zaradila u Hrvatskoj, a najveći kupac IT-a su država i javni sektor.

“Sve se velike domaće IT tvrtke transformiraju, ne čekamo ništa, ali da bi dugoročno uspjeli nužno je da država prepozna važnost domaćeg IT-a i primjeni inovativnu javnu nabavu kako bi imali priliku pomoći državi u digitalnoj transformaciji”, kaže Barišić.

Pojašnjava da moć države u ovom slučaju presudna, jer drži u svom vlasništvu 70 posto ukupne imovine u Hrvatskoj a s njom BDP-u pridonosi s tek 15 posto dodatne vrijednosti. Nastavlja da prema akcijskom planu za e-Hrvatsku do 2020. godine država za IT projekte ima na raspolaganju 2,3 milijarde kuna. No, da je do sada iskorišteno između tek negdje između pet i deset posto tih sredstava.

O inovativnoj javnoj nabavi počelo se pričati prije pet godina kada je Vlada počela razmišljati kakvu želi Inovacijsku strategiju i gdje će u tome biti Bicro, odnosno današnji Hamag Bicro. Tada se kao jedna od opcija spominjalo uvođenje američkog SBIR-a. Riječ je o programu koji omoguće državnim institucijama u SAD-u da u suradnji s inovativnim kompanijama naručuju izradu potpuno novih rješenja kroz institut takozvane inovativne javne nabave. Na taj su način Amerikanci potaknuli razvoj cijelog niza novih biznisa, a postojećim igračima omogućili da dobiju novi instrument financiranja istraživanja i razvoja rješenja koja zatim mogu izvoziti.

Ivan Maglić, direktor Gartnera za regiju kaže da su velike konzultantske kuće prepoznale priliku u digitalnoj transformaciji u Hrvatskoj.

“Ali mislim da taj posao mnogo bolje od velikih stranih konzultanata, kako za državu i javni sektor tako i za ostatak našeg gospodarstva, mogu napraviti domaće IT tvrtke koje već imaju odnose s njima i poznaju ih bolje”, kaže Maglić.