Broj rezervacija za sezonu niži za 3-7 posto nego lani

FOTO: GettyImages

Broj rezervacija za top sezonu u hrvatskim hotelima zaključno s krajem lipnja niži je za 3 do 7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te se ulažu dodatni napori da se realiziraju last minute rezervacije kako bi se u najboljem slučaju dosegle lanjske brojke. Otkrila je to danas Hrvatska udruga turizma predstavljajući rezultate hotelskog sektora u drugom kvartalu.

"Prvo polugodište tekuće godine pokazuje da su najave tržišnih izazova i turbulencija s početka godine bile točne. U uvjetima ekonomskih neizvjesnosti s emitivnih tržišta i rastuće konkurencije na Mediteranu, intenzivira se borba za svakog gosta, naročito u glavnoj sezoni. Dodatno je planove u uvodu u pravu sezonu poremetio svibanj koji je zbog mnogo kiše donio slabije rezultate od očekivanja i dodatno unio nemir u sektor. Sve informacije kojima raspolažemo govore da će ova turistička sezona biti najizazovnija u posljednjih nekoliko godina", izjavio je direktor HUT-a Veljko Ostojić.

Dodao je kako će se u politikama prilagodbe na novu tržišnu realnost vidjeti prave granice konkurentnosti hrvatskog turizma, koju narušava visoka stopa PDV-a, viša nego u ostalim zemljama Mediterana, ali i Austriji i Mađarskoj.