Ante Ramljak predložen za izvanrednog povjerenika za Agrokor, odmah je najavio prve poteze

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vlade je sa jutrošnje sjednice predložila izvanrednog povjerenika za Agrokor, sukladno odredbama Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

- Predlažemo da novi povjerenik bude Ante Ramljak - rekao je Plenković na početku sjednice.

Plenković je kazao da je Ramljak iskusni financijski i gospodarski stručnjak.

- Dokazao se u svojoj karijeri i bankara i konzultanta. Jako dobro poznaje prilike u hrvatskom gospodarstvu, upoznat je sa svim dionicima tog procesa. Mislim da smo odabrali osobu koja će svojim iskustvom, u zreloj fazi svoje životne dobi, ali i s puno energije, htjenja i entuzijazma, moći kvalitetno obavljati zadaću izvanrednog povjerenika - kazao je Plenković i zahvalio se Ramljaku što se prihvatio tako velikog izazova.

- Pred nama je bitka da se ovaj poslovni problem koji imamo u Agrokoru ne prelije na cijelo gospodarstvo RH pa i šire regije. Vremena stvarno nemamo puno. Pokušat ću zajedno sa svojim timom kojeg već imam u pripremi osigurati da smirimo tenzije oko kompanije, da vratimo povjerenje dobavljača, vjerovnika, banaka... i da normaliziramo poslovanje - rekao je Ramljak te naveo kako vjeruje da nitko nema iluzije da će se stvari riješiti preko noći kao i da će u idućih 12 mjeseci Agrokor biti ozbiljan posao.

- Već danas ćemo imati sastanke s dobavljačim i bankama i pokušat ćemo sve da omogućimo isplatu plaća do Uskrsa. Ako to uspijemo, i dobavljačima i radnicima, pogotovo malim OPG-ova, pred nama se onda nalazi duže razdoblje sveobuhvatnog restrukturiranja grupe - rekao je Ramljak koji očekuje da će se do kraja tjedna od strane banaka osigurati prvi iznosi za likvidnost.