Bivši nogometaš iz Njemačke dovodi svoj konzultantski biznis u Hrvatsku

Iako sam Nijemac u glavi, u srcu sam Hrvat, smatra Barjašić/Igor Šoban/PIXSELL

Iako je Nijemac u glavi, u srcu je Hrvat, kako Ivan Barjašić kaže za sebe, a hrvatsko tržište posebno mu je priraslo srcu i za njega ima velike planove.

Barjašić je već godinama u konzultantskom biznisu, a radeći za dvije velike njemačke konzultantske kuće susreo se i s hrvatskim biznisom, tvrtkama AD Plastik te Viro tvornicom šećera iz Virovitice. "Upravo je odluka njemačke tvrtke u kojoj sam radio da se povuče s hrvatskog tržišta i prekine suradnju s ovdašnjim klijentima bila prekretnica koja je rezultirala da lani osnujemo tvrtku Frontem Consulting, koja ima urede u Münchenu i Manchesteru, a uskoro, nadam se, i u Zagrebu", pojašnjava Barjašić.

Odrade sve do kraja

Rođeni Zadranin s godinu dana se preselio u Düsseldorf i od tada mu je privatna i poslovna karijera vezana uz Njemačku i Veliku Britaniju. Barjašić je u mladosti sanjao o karijeri profesionalnog sportaša, dogurao je i do mlađih uzrasta nogometnog kluba Schalke 04 te prvoligaških klubova u Velsu. No, ubrzo je shvatio da i nije materijal za vrhunskog nogometaša pa se posvetio studiju ekonomije i biznisa na više sveučilišta u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, gdje je nedavno i doktorirao.

Njegov konzultantski tim, ističe Barjašić, razlikuje se od velikih igrača na tržištu po činjenici da je uključen u čitavi projekt na kojem radi, od definiranja ciljeva do implementacije. "Velike konzultantske tvrtke imaju brend i korporacije ih unajmljuju radi prestiža ili kao privid da se u korporaciji sve radi po najvišim standardima - imate primjer i jednog velikog koncerna u Hrvatskoj koji je unajmio takvoga da mu "vodi poslovanje" pa se opet dogodilo s tim što se dogodilo (op.a. Agrokor).

Često je slučaj da veliki igrači nemaju dovoljno vremena, a ni lokalnih resursa potpuno ući u bit problema. Oni najčešće naprave analizu i studiju što biste kao tvrtka trebali napraviti te na tome najčešće i stane. Ljudi, posebice u manjim tvrtkama, često nemaju dovoljno vremena, a ni stručnog znanja da bi takve studije implementirali. Tu je prostor za manje i specijalizirane tvrtke poput naše koja ima znanja, iskustva i volje preuzeti takve projekte i odraditi ih do kraja. U našem biznisu nerijetko postoji klauzula da nam se u slučaju neuspjeha provedenog projekta uskrati 50 posto ugovorene naknade", kaže Barjašić.

I u Njemačkoj ima loših

On i njegov tim su dosad imali najviše iskustva u automobilskoj te prehrambenoj industriji, no rade i na drugim projektima. Specijalnost su im digitalizacija poslovnih procesa te uvođenje 4.0 industrije.

"Teško je generalno promatrati Hrvatsku i Njemačku. Naravno da čitavi sustav u Njemačkoj bolje funkcionira, ali imate jako dobrih i uspješnih tvrtki u Hrvatskoj i onih ne tako dobrih u Njemačkoj. Generalno, po pitanju digitalizacije, mogu reći da su proizvodni procesi u Hrvatskoj za generaciju ispod onih u Europi, a tu i vidim veliku priliku, kako za rad tvrtki poput naše, tako i za razvoj čitave hrvatske industrije", navodi hrvatsko-njemački konzultant.

Presudan čimbenik

Održavanje je generator vrijednosti tvrtke

Frontem Consulting je nedavno predstavio i svoje veliko istraživanje o održavanju u poslovnim procesima kao ključnoj sastavnici poslovanja. "Održavanje se dugo smatralo nužnim zlom, izvorom troškova koje ne možemo izbjeći. To se u posljednje vrijeme iz temelja mijenja. Održavanje dobiva na važnosti, presudan je čimbenik produktivnosti i generator vrijednosti poduzeća. Što više postrojenja poduzeće posjeduje, to je sustav održavanja važniji za uspjeh. Na značajan dio proizvodnih troškova izravno ili neizravno utječe kvaliteta upravljanja održavanjem.