Berba usjeva doma neisplativa, bolje im je u Irskoj musti krave

Deficit radne snage sve izraženiji i u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji, tvrtke, obrti i OPG-i sve teže nalaze ozbiljne radnike i za dulji angažman/ Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje posljednjih su tjedana preplavljene oglasima za rad u poljoprivredi. Poslodavci - mahom tvrtke ili obrti, ali i OPG-i traže sezonske, ali i stalne radnike za berbu duhana, grožđa, jabuka, aronije, pastire za čuvanje stoke, a vrlo zanimljiv je i oglas za rad na farmi muznih krava u Irskoj, na neodređeno vrijeme, uz plaćen smještaj i bruto satnicu od 10 eura.

Veliki deficit radne snage u poljoprivredi postaje sve izraženiji jer je većina poljoprivrede skoncentrirana u Slavoniji i Baranje odakle je posljednjih godinu dana krenuo veliki egzodus mladih ljudi, na rad u inozemstvo, ali i na mora. Zbog, svega toga, pojavio se veliki nedostatak radne snage, posebice u jesen kada se obavlja većina poslova u voćnjacima i berbi usjeva, kažu poljoprivrednici kojima je sve teže pronaći radnike.

Tjedno 400 eura i beneficije

Mladen Šolčić, jedan od najvećih hrvatskih mljekara na naše pitanje je li možda iznenađen što se traže radnici na farmi muznih krava u Irskoj, odgovara kako sve više mljekara zatvara farme i odlaze u inozemstvo, ponajviše Njemačku i Irsku. Propast hrvatskoga mljekarstva natjerao je mljekare, koji su prezaduženi i nisu uspjeli uz nisku otkupnu cijenu mlijeka preživjeti, rasprodali su svoja stada i otišli trbuhom za kruhom. Neki su otišli do Njemačke, Austrije, a hrabriji i mlađi odlaze, kao što vidite, i u Irsku, kaže Šolčić.

300 kuna moguća dnevna zarada u ručnom branju aronije

"Evo ja već tri godine tražim preko Zavoda za zapošljavanje radnika na farmi i nudim prijavu i plaću od 5000 kuna, ali ne mogu nikoga naći", dodaje Šolčić, koji je pesimističan po pitanju stanja u sektoru stočarstva. "Počeo sam i ja razmišljati da prodam stoku i napustim mljekarstvo", zaključuje. Oglas za rad u Irskoj na farmi muznih krava pojavljuje se još od prošle godine. Na web stranici www.raduirskoj.com pronašli smo informacije vezano za ovaj oglas, ali na naš upit nisu odgovorili. Na pitanje zainteresiranih, objasnili su kako su kontaktirali Farm Solutions Ireland, jednu od najrespektabilnijih irskih agencija specijaliziranih za farmerske poslove te su prikupili informacije o poslu i uvjetima.

Ta Agencija posluje već više od 30 godina i pouzdan je partner svojim klijentima, kao i poslodavac svojim djelatnicima, a za potrebe svojih klijenata agencija potražuje djelatnike za rad na izmuzištima, no osim mužnje krava očekuje se obavljanje i niza drugih poslova kao što su hranjenje, čišćenje, dezinfekcija, održavanje pašnjaka... "Uz mogućnost smještaja na farmi i satnicu od 48 sati tjedno nude tjednu neto zaradu od gotovo 400 eura, ugovor na godinu dana i niz beneficija, od plaćenog godišnjeg odmora do plaćenog bolovanja, dopunskog zdravstvenog i mirovinskog. Prednost imaju kandidati s iskustvom - najviše se vrednuje ono na industrijskim mliječnim farmama, s naglaskom na rukovanje strojnim muzilicama i upravljanje traktorom", stoji na stranici.

Javljaju se stranci

Marija Šeremet, vlasnica tvrtke Aronia uživo, kaže kako se na njihov oglas javilo oko 20 ljudi, no tek dvoje-troje je ozbiljno zainteresirano. "Radi se o ručnoj berbi aronije koja kreće od sredine kolovoza, a plaćamo 3 kune po kilogramu. Neki radnici uspiju dnevno ubrati i do 100 kilograma, a prosjek je od 80-100 kg pa se dnevno može zaraditi i do 300 kuna. Pokušavamo s radnicima stvoriti ljudski odnos, jer je sve teže pronaći one dobre. Znamo da je teško biti na suncu, ali je dobro što se aronija bere sjedeći pa je to malo lakše", kaže Šeremet.

Njezini radnici na strojnoj berbi aronije dobivaju dnevno 200 kuna, a svi sezonci koriste kupone za sezonsko zapošljavanje. Proizvođač češnjaka iz Ilače Marijan Balić također traži 10 radnika, a kaže kako su satnice ipak nešto niže. "Javilo mi se nekoliko ljudi, a oglas dajem i na radiostanicama. Nažalost, postoji interes radnika iz Srbije, koji bi došli, ali je nemoguće dobiti radnu dozvolu za njih i to bi trebalo liberalizirati, kaže ovaj mladi poljoprivrednik.