Bandić: Objavit ću popis i svih 11 tisuća ljudi zaposlenih u Holdingu

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Nije želio tajne. To je, reći će gradonačelnik Milan Bandić, prvi razlog zbog kojeg je odlučio objaviti listu s 2642 zaposlenika u svim gradskim uredima. Drugi je potreba dokazati da je nepotizam na hodnicima Uprave spin, bez obzira na to što se na istim tim hodnicima susreću cijele obitelji. Posljednji je razlog “izazvati” sve čelnike institucija da krenu za njegovim primjerom i objave liste zaposlenika kako bi se na njima dokazala Bandićeva tvrdnja – oko 200.000 ljudi stranački su poslušnici SDP-a i HDZ-a.



Nisam brojio krvna zrnca



– Problem ove zemlje je što lideri stranaka ne mogu, jer nemaju karizmu i viziju, reći svojim janjičarima kad dobiju izbore da kadrovska križaljka mora biti složena od sposobnih ljudi – kazao je Bandić, gostujući jučer na Radio Sljemenu.



Zato Bandić priprema novu listu. Na njoj će biti više od 11.000 imena zaposlenih u Holdingu. Pa neka se dokazuje nepotizam! Tvrdi gradonačelnik da on svojim suradnicima nikada nije brojio krvna zrnca, nije ni gledao kojom se rukom križaju, već koliko su profesionalni. I dok mediji danima pišu o obiteljima u Gradu, gradonačelnik sada mijenja priču i najavom popisa zaposlenih u Holdingu poručuje – listom ćete utvrditi da četiri petine zaposlenika nisu članovi nijedne stranke.



– Činjenica je da se od objave manje govori o pročelniku Nevistiću koji je zaposlio dvoznamenkasti broj članova obitelji, dakle skrenuta je pozornost sa slučaja koji je Bandiću očito vrlo neugodan.



Dugo se dimilo...



S obzirom na to da se svi zaposlenici Grada plaćaju novcem građana, zaslužujemo znati tko je primljen po kojim kriterijima. Dosta je privilegiranih kojima se sve dopušta nauštrb svih nas koji ne zloupotrebljavamo veze i poznanstva. Jasni kriteriji i potpuna transparentnost lijek su za nepotizam, a ne liste za koje je pitanje jesu li zakonito objavljene – rekao je SDP-ov Dominik Etlinger.



Da smo odavno trebali znati gdje je tko zaposlen i po kojim kriterijima, poručuje i HNS-ov Tomislav Stojak.



– Ovo je spin gradonačelnika i skretanje pozornosti s onoga što su mediji utvrdili, a to je mnogo slučajeva nepotizma – kazao je Stojak. Da ove liste sada izgledaju kao gašenje požara, poručuje Andrija Mikulić (HDZ).



– Dugo se dimilo oko zapošljavanja u Zagrebu, a ovih je dana i buknulo posljednjim primjerima. Mene zabrinjava što su se takvi sramotni primjeri vukli godinama, a da za to nije postojao osjećaj odgovornosti – rekao je Mikulić.