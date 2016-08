Bandić obećao da će i on čupati ambroziju: Uklonit ćemo i zadnju stabljiku

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Problem s ambrozijom nismo dosad dobro rješavali', kazao je danas zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

'Ovih dana, rekao je Bandić, kreće projekt iskorijenjivanja ambrozije u Zagrebu. To je ključni problem, moramo na to adekvatnije odgovoriti, a na to dosad nismo dobro odgovorili. U sljedećih 35 dana uklonit ćemo i zadnju ambroziju. U Zagrebu ima oko 100.000 ljudi koji su alergični. Preksutra ću ja osobno čupati ambroziju. Zbog naših sugrađana, ja kao gradonačelnik, to ću riješiti. Krećemo u akciju u četvrtak, naći ćemo novca da to riješimo. Zrinjevac će to naplatit Gradu, mi ćemo to platit.', kazao je Bandić, kako prenosi N1, na press konferenciji na kojoj je predstavio projekt besplatnih udžbenika za svu djecu u RH.