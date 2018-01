Bakić će razvijati projekt kulturnog turizma na Vučedolu

Arheološki park jedan je od sudbinskih projekata za oporavak Vukovara, a u njega će se uložiti 117 milijuna kuna/Muzej Vučedolske kulture

Zagrebačkom poduzetniku i investitoru Nenadu Bakiću u fokusu je i prvi "šoping" u stečaju kroz izgledno vrlo brzo preuzimanje imovine stečajnog dužnika Vučedolska golubica.

Trgovački sud u Osijeku, nakon provedene 11. javne dražbe, u korist Bakića dosudio je nekretninu za koju je jedini licitirao, a ponuda iznosi 452.465 kuna. U naravi je riječ o 23 kuće ukupne površine 13435 m2, kaže sud, no stvarno stanje je da su to devastirani bungalovi. No, nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra te je u blizini Muzeja vučedolske kulture, a Bakićeva je ideja razvijati kulturni turizam.

"Neka intuicija mi govori da bi se na tom lokalitetu on u budućnosti mogao jako etablirati", kaže Bakić.Kako je u roku od 30 dana, nakon pravomoćnosti, pozvan uplatiti razliku kupovnine preko uplaćenog osiguranja, što znači još 407 tisuća kuna, potvrdio nam je da će to i učiniti. Stečajna upraviteljica Blanka Gambiraža, upoznata s Bakićevim projektom, poručuje da ovaj investitor ima dobre namjere i lijep projekt koji će se "uklopiti u zamisao oživljavanja ovog kulturno-povijesnog izletišta".

Potrebna su, navodi, i velika ulaganja, a ključno je "što je nekretnina došla u prave ruke". Ovdje se iz više razloga žalbe ne očekuju. U prvom redu, nakon dražbe sud je obavijestio, sve nositelje prava prvokupa (državu, Vukovarsko-srijemsku županiju i Grad Vukovar), a oni su se očitovali kako nisu zainteresirani da ga iskoriste. "S prodajom ove imovine završava stečaj nad Vučedolskom golubicom, u kojem će iz stečajne mase u cijelosti biti namireni radnici", kaže upraviteljica dodajući da na toj nekretnini nema razlučnih prava jer su dva razlučna vjerovnika koja su postojala već u cijelosti namirena za tražbine koje su osigurane tom nekretninom.

Na trećoj javnoj dražbi 2016., kada se kao odvojena cjelina prodavao restoran i putevi (izletište), država ih je preuzela iskoristivši pravo prvokupa.

S ulaganjima u iznosu od 3,5 mil. kuna te s namjerom njihova pripajanja Muzeju vučedolske kulture time je dala konkretnu podršku značajnom projektu Arheološki park Vučedol na čijoj realizaciji, surađuje nekoliko ministarstva, Grad Vukovar i Muzej koji vodi ravnateljica Mirela Hutinec. Od otvorenja sredinom 2015. Muzej je imao više od 160.000 posjetitelja, dobitnik je niza nagrada, a ove godine u realizaciju kreću i prvi segmenti velikog projekta, koji bi, s planiranim ulaganjima od oko 117 milijuna kuna, mogao biti dovršen do kraja 2023.