Ante Ramljak: 'Stari članovi Uprave više ne moraju dolaziti na posao'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je, nakon sastanka s Koordinacijom odbora banaka kreditora Agrokora, kazao da predstavnici banka vjerovnika podržavaju zakonski i institucionalni okvir za Agrokor te će osigurati prvu tranšu likvidnosti, do 150 milijuna eura, za taj koncern.

Predstavnici banaka podržavaju zakonski i institucionalni okvir i daju podršku Anti Ramljaku, koji je postavljen za izvanrednog povjerenika Agrokora, kazao je u izjavi za medije Plenković.

Istaknuo je i da tu nema "nikakvih razlika niti dilema u našem pristupu prema bankama, bez obzira da li je riječ o domaćim ili ruskim bankama". "Ono što smatramo je da je njihova logika, logika njihove prisutnosti i davanja kredita, a danas izloženosti, bila njihova poslovna bankarska logika i mi se prema svim kreditorima odnosima na jednak način", kazao je premijer.

Naglasio je i da je dogovoreno da šest banka vjerovnika daju novu, svježu likvidnost - dakle novi kredit Agrokoru, koji bi omogućio izvanrednom povjereniku da osigura poslovanje, isplati dobavljače i radnicima da plaće do Uskrsa.

"To je spremnost koju su banke ovdje potvrdile. Riječ je o iznosu do 150 milijuna eura. Tijekom popodneva definirat će se uvjeti tog dogovora. Očekujem da će svi kreditni odbori, sva odgovarajuća tijela u ovim bankama donijeti svoje odluke i odobriti te kredite vrlo brzo, u najskorijem roku, kako bi ta sredstva bila doznačena Agrokoru, a potom dobavljačima, OPG-ima i svima koji su zainteresirani", izjavio je Plenković.

Osvrnuvši se na problem mjenica, Plenković je kazao da su banke izrazile razumijevanje za posebnost toga problema. "Iskoristit ćemo sve mehanizme da se nađe rješenje u kojem bi onaj koji je bio krajnji korisnik tih sredstva, na kraju ta sredstva i vratio. Mislim da postoji jedan konsenzus kako je ovo pitanje bitno i zbog pouzdanja i povjerenja prema dobavljačima, a i rješavanja toga pitanja, koje mislim da u budućnosti treba puno obazrivije i s dužnom pozornošću i pratiti i ulaziti u takvu vrstu poslovnog odnosa", istaknuo je između ostaloga premijer.

I predsjednik Uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić, ispred koordinacije odbora kreditora Agrokora, kazao je kako je pitanje mjenica složena situacija u odnosu na banke i na dobavljače. "Kreditori su danas izdali jedno priopćenje po kojem će zajedno s dobavljačima tražiti optimalan način reguliranja odnosa s klijentima s kojima imaju takav poslovni odnos", izjavio je.

Istaknuo je i da banke podržavaju program restrukturiranja Agrokora te potvrdio da će osigurati dodatnu likvidnost od 150 milijuna eura. "Banke su u poziciji da podržavaju program restrukturiranja Agrokora, da podržavaju operativno poslovanje svih kompanija Agrokora, podržavamo zaposlenost i zaposlene unutar Agrokora, i dobavljače koji isporučuju robu Agrokoru“, rekao je Živaljić.

Dodao je i da operativna provedba dogovorenog odobrenja sredstava za novu likvidnosti ovisi o kreditnim odborima banaka, a da će se detalji dogovoriti s izvanrednim povjerenikom.

"Ukoliko nastavimo ovakvim putem, ukoliko osiguramo likvidnost, a hoćemo, i ukoliko povjerenik i cijeli tim koji bude angažiran tamo priredi jedan dobar program restrukturiranja, mislim da će cijela priča oko Agrokora ići u pozitivnim smjeru", naglasio je Živaljić, podsjećajući da banke-kreditori imaju najveću izloženost i da će biti aktivni sudionici cijelog tog procesa te će imati "profesionalan i partnerski pristup".

Članice koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika su Erste&Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, VTB Bank (Austria) AG i Zagrebačka banka.

Na novinarske upite kako neslužbene informacije govore da su banke spremne osigurati u ovom mjesecu 600 do 700 milijuna eura za Agrokor, a da je u standstill aranžmanu taj iznos bio 300 milijuna eura, Živaljić je kazao da je standstill aranžman stavljen izvan snage stupanjem na snagu zakona te da ne može komentirati ništa izvan dogovorenih do 150 milijuna eura.

Za trenutnog glavnog direktora za restrukturiranje Agrokora Antonija Alvareza, pak, rekao je da ne može "komentirati s pozicije banaka što će se događati". "Banke će u odlučivanju i u izboru konzultanta biti dio tog procesa", istaknuo je Živaljić.

Plenković je potvrdio i da će i banke biti dio privremenog vjerovničkog vijeća – dva predstavnika će imati dobavljači, dva banke - jednog one koje su jako izložene i drugog one manje izložene domaće banaka, a jednog će imati i vlasnici obveznica.

Dodao je i da je na ovih šest banaka apelirano da komuniciraju i s malim bankama, kao i da se to očekuje i od povjerenika, a kazao je i da će Vlada malim dobavljačima komplementarnim mjerama, u okviru alata koji su joj na raspolaganju, gledati kako da im pomogne.

Plenković je zaključio kako očekuje da se nakon današnjeg dana sasvim promijeni ukupno ozračje te da se normaliziraju financijski tokovi u hrvatskom gospodarstvu.

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak je, pak, na novinarski upit da li on današnjim imenovanjem postaje uprava Agrokora te hoće li oni još neko vrijeme ostati na svojim radnim mjestima, odgovorio: "To je točno. Normalno da ću ih koristiti da mi razjasne neke stvari oko ugovora, ali da će dolaziti stalno na posao, to nije potrebno".