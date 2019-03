Akvizicijom spajaju Dalmaciju i Istru

Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca/Goran Stanzl/PIXSELL

Na tržištu maloprodaje već je krenula konsolidacija, a dio tog procesa je i nova transakcija kojom Studenac, jedan od vodećih domaćih maloprodajnih lanaca, poslovanje iz Dalmacije širi na Istru, gdje preuzima Istarske supermarkete (IS sa sjedištem u Poreču).

Ugovor je potpisan, cijena je nepoznanica, a predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk i član Uprave IS-a Vedran Banovac čekaju na "zeleno svjetlo" Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). Zahtjev za preuzimanje porečke kompanije već je predan, a odluka slijedi uskoro. IS u vlasništvu je Ivice Milotića, dok je Studenac od lani u vlasništvu poljskog private equity fonda Enterprise Fund VII kojim upravlja Enterprise Investors.

Poljaci su već osnovali novo društvo pod imenom Studenac kojem je u siječnju okončano formalno pripajanje preuzetog maloprodajnog lanca. Studenac Trgovina je prije te transakcije imala oko 2700 radnika, a u 2016. i oko 1,5 milijardi kuna prometa. Pod novim vlasnikom Studenac organski raste - lani je otvorio 20 novih trgovina, a planiraju još 20. Pitanje je: "Gdje?", no to nije specificirano, kao ni to planiraju li i IS pripojiti novom Studencu. Za akviziciju zasad poručuju kako će osigurati nove investicije te transfer znanja i iskustava.

Banovac Ovo nam je prilika za rast tržišnog udjela.

Najavljuju i značajno povećanje volumena poslovanja i stvaranje tržišnog lidera na Jadranskoj obali, a neslužbeno se doznaje da su i dalje otvoreni za nova preuzimanja. Tako predsjednik Uprave Studenca Senczuk poručuje da Studenac nastavlja s unapređivanjem ponude za domaće kupce kroz preuzimanje tvrtke koja je vrlo dobro pozicionirana, a sa strane kupaca visoko cijenjena u Istri. "IS je uspješna organizacija s odličnim resursima i vjerujemo da će nam sinergijski efekt svima donijeti nove mogućnosti", kaže Senczuk.

Potvrda toga je i rast niza pokazatelja: konsolidirano izvješće za IS pokazuje da je u 2017. prihodovao 367 milijuna kuna, što je rast od 23% u odnosu na 2016. Prihodi od prodaje iznosili su 331 milijuna te je rast posljedica povećanja prodajnih objekata.

Dobit je 2017. iznosila 16 milijuna kuna. Osim maloprodaje i veleprodaje matica pruža usluge turističke agencije, upravljanja lovištem i prerade mesa. U 2016. je zapošljavala 462 radnika, a preklani - 524. Za IS ova transakcija predstavlja stratešku priliku za povećanje tržišnog udjela u okviru dinamičnog rasta unutar regije, komentirao je Banovac. Inače, pretvaranjem rezervi iz dobiti za 2016. u temeljni kapital, IS ga je 2017. povećao s iznosa od 20 tisuća kuna na 11,4 milijuna kuna.