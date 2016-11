'Ako MOL nije dobrodošao u RH, prodat ćemo dionice Ine'

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Predsjednik Uprave i izvršni direktor Hernadi je kazao da strategija MOL-a do 2030. vrijedi i s Inom i bez nje. "Međutim, računam na sporazum s hrvatskom Vladom putem kojeg bi Ina mogla biti dio novoga MOL-a. Ta kompanija je poput mojeg djeteta. Uostalom, ja sam započeo pregovore početkom 2001. o kupnji Ine od hrvatske države", izjavio je.

Na upit je li bila pogreška usvojiti "dijete" Inu, Hernadi je odgovorio kako nije uvijek moguće predvidjeti što će se dogoditi.

"Ponekad projekti započnu vrlo lijepo. Moramo vidjeti kako će ići. No, vrlo smo zadovoljni s hrvatskom Upravom i osobljem u Ini. Naš problem je u politici u Zagrebu. Šest godina imamo nesporazum i iako smo odgovorni za Inu, naš utjecaj je slab. Kompanija uvelike trpi zbog toga", poručio je Hernadi.

Na upit novinara zašto MOL ne zaboravi tu noćnu moru i proda Inu, Hernadi je rekao da je to i dalje mogućnost te ako MOL nije dobrodošao u Hrvatsku, prodat će dionice Ine.

Kazao je i da više nije na Interpolovoj listi te da se može slobodno kretati po svijetu, primjerice po Njemačkoj ili Austriji.

Na nedavnoj generalnoj skupštini Interpola, naime, preglasan je hrvatski zahtjev da se produlji crvena tjeralica predsjedniku uprave MOL-a Zsoltu Hernadiju.

Hernadi je istaknuo da će se odazvati na svaki poziv hrvatskog pravosuđa koji mu se pošalje zakonito i ispravno te je napomeno da dosad nije primio takav poziv od hrvatskog suda.

Na upit novinara Handelsblatta da možda nije dobio poziv od hrvatskog suda zato što ga mađarske vlasti nisu proslijedile, Hernadi je kazao kako su mađarske vlasti tako odlučile.

"Razlog tome je da hrvatske vlasti nisu bile u mogućnosti pružiti dokaze za njihove optužbe protiv mene ili bilo kojeg drugog menadžera MOL-a. To je europski standard. To nije vezano uz mene kao osobu nego za MOL. Ja sam u posebnoj situaciji", ustvrdio je.

Na upit vjeruje li u nezavisnost hrvatskog sudstva, Hernadi je uzvratio kako bi se moglo postaviti pitanje zašto Hrvati ne vjeruju mađarskom pravosuđu.

"No, moj odgovor na to pitanje je da je Hrvatska mlada zemlja. Također, vezano uz to i državne institucije su mlade. Zemlja je još u procesu učenja, no prošlogodišnja odluka Ustavnog suda pokazuje da se sustav može ispravljati. To daje nadu", izjavio je Hernadi u sklopu intervjua u kojem je, uz osvrt na Inu i situaciju u Hrvatskoj, govorio o situaciji na naftnom tržištu u MOL-ovoj strategiji do 2030.

Ustavni sud u srpnju 2015. ukinuo je prvu pravomoćnu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu, kojom je osuđen na 8,5 godina zatvora zbog ratnog profiterstva u ‘slučaju Hypo’ te primanja mita od mađarskog MOL-a i cijeli slučaj vratio na ponovno suđenje zagrebačkom Županijskom sudu.