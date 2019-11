'Ako dođe do poremećaja na bilo kojem tržištu, Hrvatska će biti u velikom problemu'

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem o Vladinom izbornom proračunu za 2020. godinu, ali i o poreznoj politici.

Lalovac je komentirao štrajk obrazovnih sindikata. Smatra kako će se naći kompromisno rješenje. "Bilo bi bolje i mudrije za Vladu da je ranije sjela za stol sa sindikatima. Ovako su samo patili i učitelji i djeca. Vlada što prije treba sjesti za stol sa sindikatima kako bi pokazali da su ozbiljni", smatra Lalovac.

Ne misli da će Vlada uspjeti u sedam mjeseci promijeniti politiku s koeficijentima, a objasnio je i što je mislio kada je tijekom rasprave u Saboru o proračunu upozorio da svaka treća kuna dolazi od PDV-a.

"20 milijardi kuna sada ima više PDV-a nego što je to bilo 2007. i 2008. godine. To znači da je gospodarstvo prenapregnuto i da gospodarstvo usporava, da porezni prihodi idu gore.

To znači da ako dođe do poremećaja na bilo kojem tržištu - kud koji, mili moji. U velikom smo problemu u tom slučaju. Sad je veliki PDV i to se krpa. I plaće i mirovinski sustav. No ako dođe do bilo kojeg poremećaja bit će problema", upozorava.

Smatra da je proračun za iduću godinu prenapuhan, a da se sada cementiraju nova prava koja će neka druga Vlada morati ponovno pregovarati.