10 najboljih poslova tjedna: Zapošljava i Atlantic, a Cuspis nudi rad u stabilnom timu, službeni laptop i mobitel

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Thompson Family Property d.o.o. novoosnovana je tvrtka i u Zagrebu traži Personal Asistenta (m/ž). Nudi se plaća do 8.000 kuna. Prijaviti se možete najkasnije do 13.1. Potrebna je osoba sa snažnom željom za učenje i istraživanje, emocionalnom inteligencijom, samouvjerena, vesela i osoba koja zapaža detalje. Glavni zadaci su administracija, upravljanje ugovorima, pomaganje pri organizaciji i predstavljanje direktora na sastancima.Prijavite se.

Jet2.com zapošljava na poziciji Customer Helper – Customer Service Agent u Zadru (m/ž). Potrebno je izvrsno znanje engleskog i hrvatskog jezika, volja za radom u korisničkoj službi, izvrsne komunikacijske vještine. Prethodno iskustvo u komunikacijskih servisima je prednost, kao i iskustvo u zrakoplovnoj industriji. Prijavite se.

LPP Reserved traži Operations Managera (m/ž) za rad u Zagrebu, u Arena centru. Nudi se stabilna pozicija u dobroj kompaniji tekstilne industrije, kompetitivna plaća i bonusi po ostvarenim rezultatima te dinamično radno okruženje. Potrebno je srednjoškolsko obrazovanje, minimalno dvogodišnje iskustvo na sličnim pozicijama u tekstilnoj industriji, odlične komunikacijske i organizacijske vještine. Na ovaj se posao možete prijaviti najkasnije do 10.1. Prijavite se putem linka.

Valamar Riviera najveća je turistička kompanija u Hrvatskoj s ljetovalištima od Istre Dubrovnika. Lokacije rada su Poreč, Rabac, otok Krk, otok Rab, Dubrovnik i Makarska.Traže radne snage na pozicijama: pomoćni konobar (m/ž), spremačica (m/ž), recepcionar (m/ž), animator (m/ž), suradnik za odnose s gostima (m/ž), a la carte kuhar (m/ž). Mjesto rada: otok Krk, otok Rab. Na poslove možete aplicirati najkasnije do 30.1. Poslodavac nudi smještaj i tople obroke, rad u dinamičnom i poticajnom okruženju, edukacije. Prijavite se i pogledajte ostale poslove ovog poslodavca na linku.

Atlantic Grupa – Farmacia traži farmaceuta – voditelja (m/ž) u Hrvatskoj Kostajnici, farmaceuta (m/ž) u Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Tribunju i Metkoviću te farmaceutskog tehničara (m/ž) za Zagreb i Novalju. Prijave su otvorene do 17.1. Potrebne kvalifikacije su visoka stručna sprema farmaceutsko biokemijskog fakulteta, dobro poznavanje MS Office-a, samostalnost u radu, proaktivnost, izražene komunikacijske vještine te otvorenost za rad s različitim članovima tima i kupcima. Prijavite se na željeni posao putem linka.

Strabag zapošljava na poziciji Human Resources Professional (m/ž). Glavni zadaci su upravljanje i kompetentno provođenje HR aktivnosti (traženje kadrova, marketing, razvoj kadrova, podrška rukovoditeljima i zaposlenicima, kadrovski kontroling i administracija) i ostalo. Očekuje se prvostupnik/ca ili magistar/a društvenih znanosti s minimalno pet godina radnog iskustva u HR području. Potrebno je znanje engleskog jezika, a znanje njemačkog je prednost. Prijavite se najkasnije do 18.1. putem linka.

Count Zero Records zapošljava u Zagrebu na pozicijama: Producer for a record label (m/ž) i Booking Agent for a record label (m/ž). Prijaviti se možete najkasnije do 13.1. Poslodavac je vodeća hrvatska moderna glazbena kuća s međunarodnim glazbenicima u usponu. Aplicirajte na željeni posao putem linka.

Cuspis d.o.o. traži djelatnika za rad u odjelu za korisnike (m/ž) i voditelja odjela za korisnike Cuspis programskih rješenja (m/ž). Rok prijave je 31.1. Poslodavac nudi rad u stabilnom mladom timu, izazovnu mladu okolinu, službeni laptop i mobitel, priliku za učenje te osobni i profesionalni razvoj. Prijavite se na željeni posao klikom na link.

Möbel land d.o.o. u potrazi je za voditeljem web shop odjela (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, West Gate. Glavni zadaci su vođenje i razvoj poslovanja online prodaje, uz potpunu orijentiranost cjelovitom uspjehu i komercijalnom rezultatu, koordinacija i unapređenje svih aktivnosti vezano uz web trgovinu, analiza i optimizacija podataka i ostalo. Potrebna je visoka stručna sprema ekonomskog i sličnog usmjerenja, višegodišnje iskustvo u prodaji, marketingu, segmentu web trgovine, napredna informatička pismenost, uključivo napredno korištenje internetom, poznavanje osnova e – commerce, odlično znanje engleskog jezika, izvrsno pisano izražavanje. Prijaviti se možete najkasnije do 20.1. Aplicirajte.

Tepih centar zapošljava zamjenika voditelja web shop odjela (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Prijaviti se možete najkasnije do 20.1. Uvjeti za ovaj posao su visoka stručna sprema ekonomskog i sličnog usmjerenja, višegodišnje iskustvo u prodaji, marketingu te segmentu web trgovine, napredna informatička pismenost, poznavanje osnova e-commerce, odlično znanje engleskog jezika, izvrsno pisano izražavanje, proaktivnost i samostalnost, spoznaja o potrebi i želja za stalnim učenjem. Aplicirajte.

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.