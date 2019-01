Tri moguća scenarija za popularnu valutu i zašto bi moglo doći do ekstremnih promjena njezine vrijednosti

Foto: Getty Images

Prošlo je više od dvije i pol godine od referendumske odluke britanskog naroda da se napusti Europska unija, a još uvijek je neizvjesno kada i pod kojim uvjetima će se to dogoditi. Moguće je čak da do Brexita uopće ne dođe. Situacija bi sutra (15.01.2019.) trebala biti nešto jasnija, a zbog neizvjesnosti po pitanju ishoda, burzovni špekulanti smatraju da je sutrašnje glasanje financijski događaj mjeseca, ako ne i godine. Zbog toga bi moglo doći do ekstremnih pomaka cijena britanskih dionica te promjene vrijednosti funte. Većih pomaka vjerojatno neće biti pošteđeni ni ostali financijski instrumenti, pa bi tečajna lista u srijedu mogla izgledati osjetno drugačije nego dan ranije.

U nastavku su navedena tri moguća scenarija za britansku funtu:

Parlament odbacuje prijedlog s velikom većinom

Mnogi članovi vladajuće strane su javno rekli da neće podržati prijedlog premijerke May i EU o Brexitu jer ga smatraju katastrofalno lošim za Britaniju. Dio ih čak pokušao smijeniti premijerku, stoga nije realno očekivati da su se u međuvremenu predomislili. Oporba je pogotovo protiv prijedloga jer smatra da je Britaniji bolje u EU nego izvan. No ako parlament odbaci predložene uvjete napuštanja unije, Britanija pada u još veći političku krizu, a možda čak i u ekonomsku recesiju u slučaju napuštanja unije bez ikakvog dogovora. Također je izgledno da bi u ovom scenariju premijerka May dala ostavku i raspisala nove izbore, što dovodi do nove nesigurnosti, a to gospodarstvenici, investitori i špekulanti na burzama ne vole, stoga bi vjerojatno došlo do novog vala rasprodaje britanske funte i njenog daljnjeg slabljenja, barem dok se ne nađe kakvo takvo rješenje.

Parlament odbacuje prijedlog s malom većinom

Ako prijedlog padne zbog male razlike u broju glasova (npr. 50), postoji tračak nade da premijerka May s EU može dogovoriti još nekoliko blažih ustupaka u korist Britanije, koji bi bili dovoljni za pridobivanje nešto veće podrške u parlamentu i uspješno prihvaćanje prijedloga na eventualnom drugom glasovanju koje bi se dogodilo u idućih nekoliko tjedana.

Ovo je po mnogima najizgledniji scenarij i vjerojatno bi doveo do blagog slabljenja funte ne većeg od 2-3%, a daljnje kretanje tečajnoj listi bi ovisilo o tome bi li May zaista uspjela od EU dobiti bolje uvjete o suradnji nakon Brexita.

Parlament prihvaća prijedlog

Mnogi analitičari smatraju da je ovo najmanje izgledan scenarij, ali ne treba ga odbaciti. Naime, da bi izbjegli još dublju političku krizu, a možda čak i recesiju, neki nezadovoljni zastupnici bi ipak mogli podržati prijedlog. Jer bolje ikakav dogovor nego nikakav. Možda još važniji razlog za podržati prijedlog je mogućnost novih izbora u slučaju odbacivanja prijedloga. U tom slučaju premijerka May se može naći u bezizlaznoj situaciji te dati ostavku i raspisati nove izbore. Pri tome bi mnogi zastupnici izgubili mjesto u parlamentu i sve privilegije što s tim dolaze, što svakom od njih osobno gotovo sigurno nije poželjan scenarij.

Upravo zato što je ovaj scenarij najmanje izgledan, ako se ostvari, bio bi veliko pozitivno iznenađenje za javnost i sudionike na financijskim tržištima. Britanska funta bi vjerojatno u samo nekoliko dana ojačala preko 5%, a jačanje bi se nastavilo i tijekom idućih mjeseci. Dionice na svim razvijenim tržištima bi također porasle u ovom scenariju, dok bi američki dolar i japanski jen kao tradicionalna utočišta u nesigurnim vremenima vjerojatno oslabili.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

