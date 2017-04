Za preuzimanje Agrokovorog udjela postoji zanimanje ostalih dioničara

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Za preuzimanje Agrokorovih poslovnih udjela u Karisma Hotels Adriatic (KHA) postoji zanimanje među ostalim dioničarima te hotelske grupacije, a sve aktivnosti koje će se eventualno poduzimati u idućem razdoblju ići će za osiguranjem i nastavkom nesmetanog daljnjeg poslovanja, poručili su u petak iz KHA na upit Hine.

Poslovni dnevnik prvi je o ovome pisao još početkom tjedna, a slijedom 'priča' da ta hotelska grupacija izlazi iz sustava Agrokor, koji je jedan od tri vodeća dioničara-suvlasnika i osnivač KHA 2013., zajedno s meksičkim lancem hotela Karisma Resort International, kojima se u svibnju te godine pridružio i najveći svjetski organizator putovanja TUI.

Prema podacima s portala Poslovna Hrvatska KHA je u 67-postotnom stranom vlasništvu, a ostatak u domaćem, dok detaljniji podaci o vlasničkim udjelima nisu poznati.

Napominjući u odgovoru za Hinu kako će "o svim detaljima i eventualnim novostima oko KHA svakako informirati", iz KHA važnim ističu i da su rezultati poslovanja te grupacije "već potvrdili kvalitetu poslovanja i snagu koju donose TUI i Karisma".

"Poslovanje hotela KHA grupacije odvija se redovito, a prema dosadašnjim najavama ove godine bi trebalo biti i uspješnije nego prošle", kažu iz te hotelske grupacije.

Na pitanje kako ova situacija oko Agrokora utječe na planove i investicije vezane za Hotele Plat kod Dubrovnika i druge u njihovom portfelju, iz KHA naglašavaju da sve ide prema planu.

"Proglašenje Hotela Plat strateškim projektom RH donijelo je očekivane benefite i stvari kreću u planiranom smjeru. Početkom travnja predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole te njeno izdavanje očekujemo ovih dana, a u tijeku su i sve ostale planirane aktivnosti", odgovaraju iz KHA.

Kada je krajem veljače ove godine hrvatska Vlada 428 milijuna eura vrijednu investiciju u Hotele Plat na dubrovačkom području proglasila strateškom, iz KHA su poručili da će to omogućiti veću efikasnost vezano uz potrebne procedure i bržu finalizaciju projekta, kao i da je to njihova najveća investicija do sada.

Tada su najavili da s izgradnjom u Platu kreću u drugoj polovini ove godine, u sklopu čega bi Hotele Plat pretvorili u luksuzni resort u kategoriji pet zvjezdica, koji bi se na tržištu pojavio pod TUI-jevim najprestižnijim brandom Sensatori, kao i da završetak radova očekuju početkom turističke sezone 2019.

Iznijeli su i podatke da su ukupni prihodi u 2016. Hotela Koločep (na istoimenom otoku od Dubrovnika) i Hotela Živogošće (na Makarskoj Rivijeri), kojima upravljaju, iznosili više od 110 milijuna kuna, dok su za 2015. bili 78,5 milijuna kuna, što su objasnili rezultatima uspješne provedbe financijskog i operativnog restrukturiranja poslovanja hotela KHA grupacije.

Uz hrvatske, od početka ove godine preuzeli su i upravljanje hotelskim resortom Ruža vjetrova u Crnoj Gori, za koje, kako su kazali, za ovu godinu također imaju dobre najave za ovogodišnju sezonu, a upravo je iz Crne Gore, kako su pisali mediji, i krenula 'priča' o izlasku KHA iz Agrokora.

Prema podacima iz KHA s početka ove godine, ta grupacija ima ukupno 101 stalno zaposlenog djelatnika, za poslovanje ove godine trebaju još dodatnih 235 radnika, a najviše zaposlenih imaju na destinaciji Makarska Rivijera, točnije Živogošće i Igrane, jer su tamo dva njihova hotela Sensimar Adriatic Beach i Sensimar Makarska te kamp Dole.