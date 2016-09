Za Jadrankamen stigla jedna ponuda, no država je rezerva

Država i radnici su većinski vjerovnici/T. Jurić/PIXSELL

U postupku izrade stečajnog plana za Jadrankamen, sukladno odluci Odbora vjerovnika, ovaj dužnik s oko 160 milijuna kuna obveza nagomilanih prije otvaranja stečaja - pri čemu je i država bila neobično benevolentni vjerovnik, po prvi put u službenoj proceduri provjerava interes eventualnih ulagača. Današnje obveze se redovito ispunjavaju i poslovanje je pozitivno, no uteg su veliki dugovi, a prijeko je potrebna tehnološka modernizacija.

Nad potragom za potencijalnim strateškim partnerom ili investicijskim ulagateljem zainteresiranim za dokapitalizaciju, s reprogramom obveza uz diskont, u konkretnom slučaju doznajemo dežura DORH. No, stečaj traje od 2012., i prema našim izvorima, kraj mu se još ne vidi. Prošao je i zakonski rok za stečajni preustroj, tvrde pravnici, a upravo je istekao i rok od 30 dana u kojem su zainteresirani ulagači mogli dostaviti svoje ponude. No, kvalitetno rješenje - spas za Jadrankamen, ovdje se ne očekuje, tvrde poznavatelji. Riječ je o rješenju koje bi se provelo stečajnim planom kroz dokapitalizaciju, u cilju nastavka poslovanja društva i daljnje eksploatacije različitih vrsta kamena u više kamenoloma, te daljnje obrade i proizvodnje.

Kupac bi trebao odrediti u kojem smjeru će ići ulaganja, a samo u prvoj fazi trebalo bi navodno uložiti nekoliko milijuna eura, te ubrzo još desetak jer su proizvodni uvjeti zastarjeli, kaže upućeni izvor. Sve ide ka tome da će se tvrtka ipak vratiti u portfelj države, što je rezervna opcija za okončanje stečaja. Pod istim uvjetima uz reprogram obveza te diskont predviđa se, naime, i rješenje kroz pretvaranje potraživanja stečajnih vjerovnika u temeljni kapital, što bi značilo da pretežiti stečajni vjerovnici država i radnici preuzimaju Jadrankamen. Od kada je tvrtka završila u stečaju, upravo se na tu temu u više navrata razgovoralo, no doznajemo da je nestao animozit državnih tijela - Ministarstva financija i Porezne uprave, prema navedenom modelu.

Iz razgovora vođenih u Katančićevoj u posljednje vrijeme, kao stajalište administracije čulo se da će država morati sačuvati tvrtku, ako nema kvalitetnih ponuda privatnih investitora. Što se toga tiče, na poticaj države kao stečajnog vjerovnika, izložene u više isplatnih redova, i raspisan je aktualni javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva. Doznajemo da je pristigla tek jedna ponuda. Iako to još uvijek nije konačni rezultat, s obzirom da je prošao rok, ovime se potvrđuju procjene kako neće doći do jagme među ulagačima. Idućeg tjedna bit će sve jasnije: naime, slijedi sjednica Odbora vjerovnika, a nakon upoznavanja sa ponudom - planom ulaganja za razdoblje od dvije do pet godina i garancijama, Odbor vjerovnika svoj će prijedlog dati Trgovačkom sudu u Splitu.

U nastavku postupka to bi moglo značiti i brzo sazivanje skupštine vjerovnika, kako bi se na dnevnom redu što prije našao prijedlog odluke što i kako dalje u tom stečaju. Još treba pričekati da se vidi što stoji u ponudi, no ukoliko nije riječ o kvalitetnom rješenju, što se zapravo ne očekuje, na potezu je država, tvrdi naš sugovornik. To znači da će trebati prelomiti odluku kojom bi vratila tvrtku u svoj potrfelj, i to na prvoj sjednici nove Vlade. Jadrankamen ima značaj za Hrvatsku, Splitsko-dalmatinsku županiju, i otok Brač, a što se aktivnijeg uključivanja države tiče, zbog vjerovnika koje su manje banke (Centar banka i Nava banke), važnu ulogu morao bi imati i DAB.