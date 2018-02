Za 303 tone Argete Atlantic u velikoj kampanji u SAD-u

Glavni direktor strateškog poslovnog područja Namazi u Atlantic Grupi Enzo Smrekar

Na ukupno tisuću prodajnih mjesta i sa značajnim ambicijama rasta i širenja, u SAD-u je upravo krenula TV i digitalna kampanja Argete, jedne od perjanica strategije internacionalizacije poslovanja Atlantic Grupe.

Poruka kampanje je emotivna "When you love something from the beginning, you love it wherever you are", a u sklopu ...