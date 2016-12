Vipnet preuzeo Škegrin telekom Metronet?

Foto: Shutterstock

Vipnet je, prema neslužbenim informacijama iz branše, zaključio preuzimanje Metroneta. Službene potvrde zasad nema.

No, pokaže li se informacija točnom, time je zaključen proces okrupnjavanja telekomunikacijskog tržišta u Hrvatskoj. U svibnju je uprava Metroneta potvrdila Poslovnom dnevniku da planiraju prodaju do kraja godine, odnosno da su u potrazi za strateškim ulagačem. Metronet se to žuri zaključiti, jer je u predstečajnoj nagodbi preuzeo obvezu izlistavanja svojih dionica na burzi. Da Vipnet razmatra preuzimanje Metroneta indirektno je prije dva tjedna u intervjuu Poslovnom dnevniku dao do znanja predsjednik Uprave Telekoma Austrije Alejandro Plater.

On je istaknuo da se Vipnet mora širiti organski, ali je dozvolio iznimke. "Možemo rasti i kroz manje akvizicije u Hrvatskoj, ali prvenstveno organski", kaže Plater. Telekom tržište u Hrvatskoj sada opet čine dva velika igrača HT grupa i Vipnet grupa uz tek tri veća konkurenta. To su treći mobilni operater Tele2, koji je dio švedske mobilne grupacije, Totalna televizija, koja je dio regionalnog operatera United grupe te zagrebački fiksni operater Terrakom, jedini lokalni igrač isključivo u domaćem vlasništvu.