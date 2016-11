Viadukt između stečaja makedonskog partnera i penala

Gradilište čiovskog mosta/Miranda Čikotić/PIXSELL

Rok za dovršetak čiovskog mosta pomaknut je za pola godine, a Viadukt je kao glavni izvođač pred odlukom kako će riješiti velik problem u koji je doveden propašću svojeg partnera tvrtke Iskra iz Kumanova.

Za čelični most trebale su iz Makedonije stići čelične konstrukcije, no tvrtka je u međuvremenu propala, i dio materijala manjka. Riječ je o velikoj tvornici izgrađenoj uoči raspada bivše države koja je bila predimenzionirana za novo tržište, i stalno u problemima. Kupili su je Grci, no kako je sad završila u stečaju, to je razlog za glavobolju Viadukta jer investitor Hrvatske ceste pritišće te prijeti sa raskidom ugovora ako se sve ne riješi u desetak dana.

HC-u je to prvi projekt čije je financiranje osigurano sredstvima EU, a ministar infrastrukture Oleg Butković traži čvrsta jamstva za dovršetak projekta prije početka sezone, a nije nebitan ni tajming lokalnih izbora. Što je manevarski prostor Viadukta, pitanje za predsjednika Uprave tvrtke Joška Mikulića, posebice nakon što su Đuro Đaković i Zagreb-Montaža uskočili u posao, ali ga ne mogu dovršiti dok iz Kumanova ne isporuče dio čeličnih konstrucija, odnosno postoji i druga solucija.

Ako isporuku Makedonci žurno ne riješe, čeka se na nalog šefa Viadukta da novi partneri naruče materijal od drugog prodavatelja na tržištu. To navodno mora prelomiti izvođač, kojeg je investitor stoga i stisnuo, a u tom slučaju doznajemo da novi podizvođači u zadanom roku bez problema mogu obaviti sve, uključujući i montažu. No, pitanje je tko će platiti povećane troškove te moguće penale.