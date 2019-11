Urod maslina bit će znatno manji nego inače, ali to je zapravo dobra vijest

FOTO: PD

"Berba je počela 2. listopada i to s limitiranim brojem ljudi jer posljednih godina imamo problem s radnom snagom. Ove godine imamo 82 berača, dok smo ih prije u prosjeku imali oko 180. Godina je bila lošija u odnosu na prosječne tako da ćemo se izvući i s manje berača. Kad kažem lošija, procjenjujem da će ove godine urod biti gotovo upola manji nego inače", otkrio nam je Paulišić i pojasnio da je to posljedica fenomena koji se dogodio u petom mjesecu. Svibanj je, objašnjava, bio izuzetnio hladan s velikim brojem padalina što je zaustavilo razvoj masline na nekih 10 do 12 dana. Tako je cvatnja, umjesto krajem svibnja i početkom lipnja, bila tek između 10. i 15. lipnja te je ušla u visoke temperature od 30 - 35 stupnjeva Celzijusa. Praktično je to bio direktan prijelaz iz zime u ljeto, što je spržilo vršne grane pa se izgubilo gotovo pola uroda. Ovaj fenomen nije pogodio samo Agrolagunu, nego sve maslinare u zoni i šire, naglašava Paulišić, koji ipak drži da se to neće odraziti na ionako visoku kvalitetu Agrolaguninih ulja.

"Kvaliteta nije upitna. Manji prinos, uzrokovan vremenskim prilikama, dao je kvalitetniji plod pa možemo očekivati još veću kvalitetu. Okusom će ulje biti ne pretjerano gorko ili pikantno, ali izražene voćnosti. Moguće je očekivati i blažu korekciju cijene", ističu iz Agrolagune, najveće istarske poljoprivredne tvrtke koja godišnje u prosjeku proizvodi oko 150 tona ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Trenutno raspolaže s 230 hektara maslinika, a onaj najveći u Červaru ima 130 hektara. U njemu je dominantna sorta leccino, uz nju su zastupljene i ascolano, picholine i pendolino. Od novije zasađenih sorti tu je istarska bjelica. Kako kaže Paulišić, nemaju u planu širenje maslinika jer bi većom proizvodnjom sami sebi rušili cijenu i dovodili u pitanje plasman.

Udio ekstra djevičanskog miješanog maslinovog ulja u ukupnoj proizvodnji Agrolagune iznosi 98 posto, dok preostalih dva posto čini proizvodnja monosortnog ekstra djevičnaskog maslinovog ulja.

"S ovogodišnjom berbom brend OL Istria dobit će certifikat kontrolirane oznake izvornosti za ekstra djevičansko maslinovo ulje, ZOI Istra, što podrazumijeva strogu kontrolu isključivo istarskog podrijetla ploda maslina, samo odabranih sorti, prerađeno u kratkom roku na maksimalnoj temperaturi od 27 stupnjeva Celzijevih, te čuvano u kontroliranim uvjetima temperature i interne atmosfere", ističu iz Agrolagune koja je u svojim pogonima osigurala brzu i kvalitetnu preradu maslina i lokalnim maslinarima.

Kvaliteta istarskog maslinovog ulja već je odavno prepoznata u svijetu. Prema najutjecajnijem svjetskom vodiču za vrhunska ekstra djevičanska maslinova ulja Flos Olei 2020, Istra je najkvalitetnija maslinarska regija svijeta, i to petu godinu zaredom. Među 500 najboljih ekstra djevičanskih maslinovih ulja svijeta, njih 77, odnosno 15 posto svih uvrštenih ulja, dolazi upravo iz Istre.