Tekstilni div iz Varaždina u novom zaletu: U tri proizvodna pogona radi nekoliko stotina radnika

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

U tri proizvodna pogona u kompleksu prepunom zgrada od crvene cigle u centru Varaždina nekoliko stotina radnika svakodnevno u jednoj smjeni rade kvalitetne odjevne kolekcije. U Varteksu je novinare 24sata dočekao i ugostio Nenad Bakić, predsjednik uprave Varteksa. Proveo ih je kroz sva tri pogona. Tog dana u Varteks su stigli i dizajneri koji su Bakiću i suradnicima ekskluzivno predstavili novu žensku kolekciju poslovne elegancije.

- Prvo radimo prototipove odjeće, zatim oni nakon konzultacija idu na dodatnu doradu, ako je potrebno. Nakon toga izrađujemo kolekcijski uzorak, to je dorađena verzija koja se proizvodi u malom broju primjeraka. Ako nema više nikakvih izmjena, izrađujemo i lansiramo proizvod – objašnjava Bakić. Trenutačno Varteks lansira najnoviju elegantnu kolekciju namijenjenu poglavito mlađim osobama, naziva Varteks Young.

- Proizvodnju možemo podijeliti u nekoliko faza. Iz krojačnice sve kreće, od konca nadalje. Tu stroj cutter gotovo sve sam radi prema uputama na ekranu. Nakon toga počinje šivanje. Svi dijelovi s cuttera se pokupe i ljudi ih spajaju u manje segmente. Zatim se sve to prebacuje u montažu, srednji dio pogona, gdje se sastavljaju pojedini segmenti te dolaze na kraju do dorade i završnog peglanja. Nakon toga slijedi ono za nas najvažnije, a to je kontrola kvalitete. Ako je sve u redu, roba se šalje u skladište i priprema za otpremu, u naše dućane ili kupcima - objašnjava Miljenko Vidaček, direktor proizvodnje u Varteksu. Dodaje da je za izradu jednog odijela potrebno oko četiri sata. U prvom pogonu svaki dan proizvedu oko 500 odijela, a u drugom oko 400.

Varteks proizvodi široki asortiman robe - klasična odijela, sportske i klasične sakoe, muške i ženske kapute, komplete. Direktor proizvodnje naglašava da su jedna od najfleksibilnijih tvrtki u ovom dijelu Europe.

- Bili smo pred krajem, pred stečajem. Nevjerojatno smo zahvalni gospodinu Bakiću koji je zaslužan što smo još tu - zaključuju radnice.