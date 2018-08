Što je ispalo krivo kod Viadukta, je li sad ispravno kod Tehnike?

Uredno funkcioniraju gradilišta, prenijeli direktna plaćanja kooperanata na investitore/Marko Lukunić/PIXSELL

Može li zagrebačka Tehnika, s nešto manje od 650 radnika kojima se uredno isplaćuju plaće, postati jedinstven slučaj u RH da doslovno kao jedina velika tvrtka zapala u poteškoće - preko noći zbog starih ugovora koji kao 'kosturi' ispadaju (posao u Alžiru), bude lišena mogućnosti pokušaja restrukturiranja u dogovoru s vjerovnicima kroz postupak predstečajne nagodbe?

Pitanje se otvara nakon odluke TS o odbačaju tog predstečaja na što Tehnika priprema žalbu. Da tvrtka nije prezadužena, utvrdio je sudski vještak nedavno, no u blokadu je upala zbog nedavnog aktiviranja garancija u vezi navedenog posla (HBOR i banke). Žalba kompanije jedna je od slamki spasa, no po nekima postoje i brža rješenja ako bi postigli nagodbu s predlagateljem stečaja, za kojeg se nagađa da bi, npr. u slučaju stečaja, ostao kratkih rukava.

Kod potencijalno štetne odluke i opcije raspleta smisao guranja tvrtke u stečaj praktički se gubi, iako se sektor suočava s prijetnjom nove mogućnosti nepopravljivog gubitka supstance djelatnosti, što uključuje smanjenje za domaće kapacitete operative i radnika. Takav je bio i lanjski slučaj zakašnjele reakcije i brzog nestanka Viadukta, a moglo bi se samo nagađati tko je sljedeći. Moguće i danas očekuje se žalba Tehnike, s čijim slučajem postoji još poveznica s Viaduktom.

Kod obje tvrtke može se govoriti o konkurenciji ranijeg prijedloga vjerovnika da dužnik završi u stečaju s jedne, i kasnijeg prijedloga dužnika da se otvori predstečaj s druge strane. Uz to, odlučuje isti TS Zagreb, koji je Viaduktu dozvolio otvaranje predstečaja, iako je stečajni prijedlog bio raniji. Po žalbi nezadovoljnog vjerovnika, kroz odluku VTS-a, pokazalo se da to 'ne drži vodu', te upućeni navode da je Viaduktov stečaj otvoren na prijedlog vjerovnika, ali u jedinstvenom postupku (spajanje predmeta) i nakon što je predstečaj obustavljen na traženje Uprave Viadukta.

Navodno stoga, suđeno je sad suprotno: po Stečajnom zakonu (SZ) odbačen je Tehnikin prijedlog predstečaja jer još nije odlučeno o ranijem prijedlogu otvaranja stečaja.

No, suci s viših instanci načelno će reći kakvo je pravilo, da je u međuvremenu došlo do izmjena SZ-a i tumače da tko god bio drugi nakon studenog 2017., njegov će prijedlog biti odbačen jer je kasnije podnesen. Zaokret je to od 180 stupnjeva od ranijeg režima po kojem se ne može podnijeti stečajni prijedlog dok se ne odluči o prijedlogu za predstečaj. Sad isto vrijedi i za obrnutu situaciju, pa dok se ne riješi stečajni prijedlog ne može se podnijeti predstečajni.

Još dodaju i da se u odluci treba citirati odredbe SZ-a iz 2015. i Novele iz 2017. U tom kontekstu sa zanimanjem se očekuje nastavak procesa kroz žalbu Tehnike, iako sve naglašenije izgleda u znaku procesne utrke s vremenom, najviše zbog trajanja blokade do 60 dana u smislu prijeteće nesposobnosti za plaćanje kao predstečajnog razloga, dok gradilišta na kojima rade još uvijek uredno funkcioniraju. Doznaje se i da su prenijeli direktna plaćanja kooperanata na investitora. To je primjer poslovne etike, tako rijetke u nas.