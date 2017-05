Ramljak se dogovorio s dobavljačima: Nema obustave isporuke

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tema sastanka bila je nastavak dijaloga o aktualnim pitanjima u odnosima dobavljača s Agrokorom.

"Nakon današnjeg sastanka s najvećim dobavljačima Agrokorove grupacije, na kojem smo imali vrlo otvoren konstruktivan razgovor, u kojemu smo odlučili dati odgovore mi sa strane Agrokora na točke zahtjeva koje su dobavljači postavili u ponedjeljak. Mislim da smo danas dali dogovore na većinu zahtjeva, koliko smo mogli i nadam se da je generalni zaključak da ćemo nastaviti i dalje odnose i poslovanje u jednom konstruktivnom, otvorenom i prije svega za sve dionike ovog procesa uspješnom završetku ovoga cijeloga postupka. Mislim da se sva pitanja i svi problemi ne mogu riješiti na jednom sastanku, ali većinu tih točaka smo pokušali dati odgovore koji bi umirili sve dionike ovoga postupka", rekao je Ramljak, a prenosi N1.

"Ovo je prvi u nizu sastanaka koji su pred nama u cilju rješavanja ovoga problema. Imamo informacije da će banke prolongirati rok po regresnim mjenicama, što je u ovom trenutku pozitivno. Čuli smo od povjerenika niz aktivnosti koje se poduzimaju za stabilizaciju sustava, a radi se i na novom kreditu. Naš generalni zaključak je da moramo zajednički nastaviti na oživljavaju ovog sustava, jer je to naš zajednički gospodarski interes. Točku po točku ćemo rješavati i do tada neće doći do obustave isporuke robe, ali očekujemo da s nama redovito komunicira i rješava naše zahtjeve. Postoji još zahtjeva koji nisu upućeni povjereniku i sustavu Agrokora, nego na druge adrese. Poslijepodne imam sastanak s Martinom Dalić, pa ćemo joj predstaviti svoje zahtjeve, a nastavit ćemo svoje zahtjeve i prema zakonodavnom odboru. Riješili smo dio problema vezan uz povjerenika", rekla je Vidaković.

Ramljak je dodao da su banke, prema njegovim informacijama, spremne produžiti rokove koje su dobavljači tražili.

Podsjetimo, koordinacija proizvođača i dobavljača Agrokora u ponedjeljak je jednoglasno dogovorila zahtjeve vezane uz tretman mjenica Agrokora, kao i nove plasmane njihove robe koncernu te najavila obustavu isporuka robe od 29. svibnja ove godine ne ispune li se do tada njihovi zahtjevi.

"Nakon gotovo 40 dana kako je naš izvanredni povjerenik (Ante Ramljak) preuzeo upravljanje kompanijom, ono što moramo reći je da mi dobavljači nismo zadovoljni. To je dovelo do toga da razmišljamo i o nekim mjerama, a da li će doći do tih mjera ovisi o ispunjenju naših zahtjeva, odnosno zaključaka", kazala je Marica Vidaković, prokuristica Kraša, nakon sastanka s dobavljačima u toj tvrtki.