PwC odabrao 13 tvrtki kojima će pomoći u proboju na globalno tržište, među njima je i jedna hrvatska

FOTO: Shutterstock

Startup Collider nova je inicijativa za osnaživanje i promicanje novih poduzeća u srednjoj i istočnoj Europi, a u prvoj skupini sudionika usredotočena je na nova poduzeća s rješenjima za sektor financijskih usluga. PwC nudi novim poduzećima dijeljeni prostor za rad, smještaj tijekom programa za ubrzanje poslovanja, visokokvalificirane mentore i prečac do tržišta.

Financijske tehnologije izvana preoblikuju sektor financijskih usluga. Taj dinamični segment nalazi se na raskrižju sektora financijskih usluga i tehnološkog sektora, a obuhvaća nova poduzeća za tehnologije i nove tržišne sudionike koji nude inovacije u proizvodima i uslugama koje danas nudi sektor tradicionalnih financijskih usluga. U PwC-ovom istraživanju Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services navodi se da su se sredstva za nova poduzeća za financijske tehnologije udvostručila 2015. godine i dosegla 12,2 milijarde dolara te da će ta poduzeća ugroziti više od 20% poduzeća za financijske usluge do 2020. godine.

U tom je kontekstu u rujnu 2016. PwC CEE objavio pokretanje programa za ubrzanje poslovanja Startup Collider. Nakon četiri mjeseca detaljne potrage za novim poduzećima vrijeme je da objavimo nova poduzeća koja su odabrana za našu prvu generaciju.

Jolanta Kokosinska, partner i voditelj tima za inovacije i poticaje pri PwC-u Poljska, rekla je:

„PwC-ov Startup Collider pruža značajnu pomoć novim poduzećima u Europi i potiče inovacije diljem srednje i istočne Europe. Naš program nudi cijeli niz mogućnosti: rješenja nekih novih poduzeća ugradit će se u PwC-ove usluge, dok će se druga poduzeća naći u prilici da pronađu nove kupce i partnere zahvaljujući globalnoj mreži PwC-a.”



Prva generacija Startup Collidera usredotočena je na nova poduzeća s rješenjima koja se mogu primijeniti u sektoru financijskih usluga. Ovisno o zrelosti, nova poduzeća sudjeluju u jedan od dva smjera programa. Prvi smjer zove se Bootcamp i u njemu sudjeluje osam poduzeća s dokazano minimalno održivim proizvodom (Xchanger, Cognitum, Claims Control, Blueopes, Talk Bank, finAPI, Autenti i Jumbster), koji će dobiti priliku sudjelovati u intenzivnoj tromjesečnoj intenzivnoj obuci za nadogradnju vještina. Drugi smjer zove se Fast Track i u njemu sudjeluje pet novih poduzeća s većim inicijalnim interesom tržišta i višom razinom zrelosti (Noa Tech, Cyber Productivity, Dotmetrics, Transparent Data i Coinfirm), koja mogu proširiti svoju mrežu zahvaljujući snazi globalnog dosega PwC-a.

U nastavku slijedi popis odabranih novih poduzeća :

Bootcamp

Xchanger (Poljska)

Xchanger.io inovativna je platforma za usporedbu usluga većeg broja posrednika. U suradnji s 30 međunarodnih operatera za prijenos novca i mjenjačnica ona omogućuje uštede do 25 % u odnosu na banke koje dobro skrivaju naknade koje naplaćuju. Xchanger.io jedina je usluga na tržištu koja omogućuje usporedbu ukupnog troška transakcije, tj. tečaja u stvarnom vremenu i dodatnih troškova kao što su naknade operatera i troškovi prijenosa. Ovo poduzeće želi postati vodeća komparativna platforma u srednjoj i istočnoj Europi, ali i pružatelj iniciranja plaćanja i pružatelj usluga informacija o računima u smislu 2. direktive o platnim uslugama.

Cognitum (Poljska)

Cognitum je kognitivna platforma koja pruža sofisticirana, prilagodljiva i vizionarska rješenja za prikupljanje podataka, pohranu, pretraživanje arhiva i mrežnu obradu bez obzira na složenost podataka. Njihovo rješenje objedinjuje različite, raspršene izvore podataka pomoću metoda i alata baziranih na umjetnoj inteligenciji koji omogućuju krajnjem korisniku da upotrebljava prirodni jezik u komunikaciji sa strojem.

Claims Control (Litva)

Claims Control jest sustav za dijeljenje predmeta za isplatu štete po polici osiguranja. Riječ je o otvoren0m čvorištu sučelja za programiranje aplikacija (eng. API - Application Programming Interface) čvorištu koje međusobno spaja sustave za štete i freemium SaaS portal za obradu zahtjeva za isplatu štete za mala i srednja poduzeća (posrednici u osiguranju, vlasnici voznog parka, procjenitelji, špediteri) koji nemaju vlastite sustave za štete. Claims Control nudi otvaranje mrežnih predmeta o štetama koji se mogu podijeliti sa svim sudionicima u obradi tog zahtjeva. O svim novostima u određenom predmetu obavještava se automatskim porukama e-pošte ili putem API-ja.

Blueopes (Mađarska)

Blueopes je automatska nebrandirana usluga za upravljanje imovinom koju koriste njeni upravitelji. Umjetna inteligencija u usluzi Blueopes pomaže upraviteljima imovinom prilagoditi investicijske portfelje krajnjim klijentima pritom uzimajući u obzir ekološke, društvene i upravljačke kriterije kako bi se ostvario konkurentan financijski povrat.

Talk Bank (Rusija)

TalkBank.io prva je digitalna banka u kojoj nije potrebna instalacija aplikacija da bi se koristila umjetna inteligencija unutar sustava za poruke kao što su Telegram, Facebook, Viber, Siri. Njihov je cilj izgraditi digitalni ekosustav u kojem se nudi interaktivno bankarstvo, osobne usluge i financijski savjeti prilagođeni potrebama pojedinih klijenata. Brzina prilagodbe postiže se chatbot platformom koju je poduzeće razvilo, a koja omogućuje vanjskim timovima povezivanje i razvoj dodatnih usluga i proizvoda u sklopu temeljne bankarske ponude bez potrebe za dodatnim programerskim vještinama.

finAPI (Poljska)

finAPI pametno je rješenje za banke koje moraju ispuniti zahtjeve 2. direktive o platnim uslugama i suočiti se s velikim izazovima u području financijskih tehnologija. Daje rješenja za izazove s kojima se suočavaju i banke i druga nova poduzeća koja traže specijalizirana rješenja. finAPI jedinstveno je i sigurno sučelje za izgradnju novih digitalnih ekosustava između banaka i novih poduzeća zainteresiranih za financijske aktivnosti. To se postiže spojem funkcionalnih ready-to-use komponenti, softvera koje je razvilo poduzeće i rješenja otvorenog koda.

Autenti (Poljska)

Autenti je platforma za mrežno odobravanje dokumenata i potpisivanje ugovora, koja pretvara tradicionalne B2B i B2C transakcije u e-trgovinu zahvaljujući e-potpisima koji nastaju samo jednim klikom. Odobravanje radnog procesa, e-identifikacija i plaćanja prilagođeni su europskim poslovnim i potrošačkim praksama. Autenti šalje u zaborav tradicionalno kruženje i fizičko potpisivanje dokumentacije, čime značajno skraćuje vrijeme potrebno za zaključivanje transakcije s nekoliko dana na svega nekoliko sekundi, a to donosi mjerljive koristi i uštede.

Jumbster (Poljska)

Jumbster je web-aplikacija koja omogućuje vozačima i poduzećima kupnju goriva na internetu po nižim cijenama. Osim što donose uštede, podaci prikupljeni iz automobila mogu se prodati bankama, naftnim poduzećima i proizvođačima automobila. Osiguravajuća društva također se služe tim podacima kako bi saznala više o vozačkim navikama osiguranika. U aplikaciji bi se gorivo moglo platiti kreditnom karticom, a to bi moglo dovesti do otvaranja kreditnih linija za poduzeća koja posjeduju vozne parkove.

Fast Track

Noa Tech (Poljska)

Noa Tech omogućuje malim i srednjim trgovcima da smanje troškove rukovanja gotovinom u njihovim trgovinama, smanjujući rizik od prijenosa gotovine i prijevara koje naprave blagajnici te štedi vrijeme koje se može utrošiti na bolju uslugu klijentima. Budući da je gotovina u stalnom opticaju među maloprodajnim dućanima, smanjuje se broj posjeta glavnoj blagajni. Sva gotovina koju su klijenti uplatili u uređaj broji se i knjiži na račun poslovne banke D+1, čime se smanjuju problemi u cijelom postupku rukovanja gotovinom.

Cyber Productivity (Poljska)

Cyber Productivity mrežni je automatizirani računovodstveni sustav za poslovne klijente banke (mikropoduzeća/MSP) koji koristi robotsko računovodstveno rješenje za eksternalizaciju poslovnih procesa / centre dijeljenih usluga te prijenos poslovanja u obližnju zemlju (nearshoring) / podugovaranje na robotskoj računovodstvenoj tehnologiji.

DotMetrics (Hrvatska)

DotMetrics je poduzeće za mjerenje posjećenosti domaćih web-stranica i prikupljanja velike količine podataka. Kroz njegovo sučelje agencije, oglašivači i izdavači mogu generirati izvještaje u stvarnom vremenu koji sadrže cjelokupan skup podataka o prometu web-stranice (demografske i psihografske podatke) i načine na koji se korisnici služe web-stranicama. DotMetrics je na površini platforma za upravljanje podacima koja se može upotrijebiti za postavljanje ciljanih oglasa na temelju interesa određenog korisnika. No, ispod površine DotMetrics je i partner za prijenos izvanmrežnih podataka u mrežno okruženje u marketinške svrhe, a pogodan je za poduzeća sa sustavima za upravljanje odnosima s klijentima s velikim brojem krajnjih korisnika.

Transparent Data (Poljska)

Transparent Data jest brzorastuće poduzeće za vješto upravljanje rizicima. Ono nudi trenutačne, pouzdane i sveobuhvatne podatke koji pomažu poduzećima u upravljanju rizicima i općenito osnažuju njihovu sposobnost donošenja odluka.

Coinfirm (Poljska)

Coinfirm je platforma za zaštitu od rizika i osiguranje sukladnosti u blockchain transakcijama povezanima s borbom protiv pranja novca (AML) i praksama provjere potencijalnih partnera (KYC). Ona osigurava neometano i isplativo ispunjavanje zahtjeva povezanih s blockchain transakcijama te omogućuje sigurno usvajanje digitalnih valuta i blockchaina. Na njoj primjenjuju vlastite algoritme koji rezultiraju praktičnim mjerama za usklađivanje s zahtjevima AML-a/KYC-a, procjenu kreditnog rizika i povećanje učinkovitosti. Platforma Coinfirm funkcionira i u kombinaciji s drugim blockchain tehnologijama, tj. može se primijeniti na javnim blockchainovima kao što su Bitcoin i Dash te na privatnim blochainovima kao što su oni koje razvijaju financijske institucije.