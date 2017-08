Parketima Požgaj vidi se stabilnija budućnost

Lani je tvornica proizvela upola manje nego godinu ranije

Za tvrtku Parketi Požgaj, inače članicu Požgaj grupe koja je u samom vrhu hrvatskih drvoprerađivačkih kompanija, sljedeći ponedjeljak trebao bi donijeti rasterećenje te otvoriti perspektivu u predstojećem razdoblju kroz stabilizaciju poslovanja na duži rok, i to, kako stoje stvari, dobivanjem zelenog svjetla vjerovnika za plan restrukturiranja.

Trgovački sud u Varaždinu zakazao je za 4. rujna ročište na kojem će Uprava ovog dužnika u postupku predstečajne nagodbe predstaviti svoj plan restrukturiranja. Trenutačno se čeka njegova javna objava, a društvo u godišnjem izvješću i navodi da je usmjereno na uspješno zaključivanje procesa predstečajne nagodbe. Uprava očekuje da će tako postići potrebnu financijsku stabilnost i omogućiti daljnji razvoj. Naime, tržište i plasman za proizvode postoji, a što se i pokazalo tijekom druge polovice 2016., kada je prestala suradnja sa strateškim partnerom iz Švedske i glavnim kupcem, a započela utakmica za izvozne poslove na otvorenim tržištima.

Prema najavama iz Uprave, što se plasmana tiče tvrtka je ostvarila ciljeve postigavši dogovore s tzv. zamjenskim kupcima. Potvrđeno je i da su postigli planiranu i zadovoljavajući razinu cijena pa je stvorena zdrava baza za daljnju prodaju i naplatu. U tom smislu operativno poslovanje čini se da jamči stabilnost novčanog toka koja je potrebna za podmirivanje obveza prema planu restrukturiranja. Inače, Parketi Požgaj lani su zbog navedenog razloga imali pad prihoda od prodaje za 24 posto u odnosu na 2015.

Proizveli su i oko 50% manje (139 tisuća m2) parketa, a ukupno prodali oko 170 tisuća m2, tj. 100 tisuća manje nego 2015. Među najvećim vjerovnicima je HPB. Prije same rasprave i glasovanja vjerovnika o planu će se očitovati i povjerenik Zvonko Hrain. Od njega, pak, s obzirom na to da plan još nije objavljen, nije moguće doznati pojedinosti. Hrain je, pak, iz Varaždina vezano uz svoju kontrolnu ulogu poručio da tvrtka u cijelosti uredno posluje. "To znači i da se sve plaćanja odvijaju namjenski te da je poslovanje u skladu sa zakonom", kaže povjerenik Parketa Požgaj Zvonko Hrain.