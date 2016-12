Neoinfo predvodi hrvatski fiskalizacijski val u Češkoj

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Hrvatska fiskalizacija nakon Slovenije kreće i u Češku, a s njom korak za izvoz hvataju hrvatski softveraši.

Zagrebačka softverska tvrtka Neoinfo upravo je potpisala u ugovor o suradnji s češkom IT tvrtkom COM PLUS preko koje kreće u izvoz svojeg fiskalizacijskog rješenja Adeo POS-a. Igor Vukmirović, direktor tvrtke Neoinfo kaže da su partnera tražili godinu. Navodi da je taj proces iziskivao velike investicije kako u vremena tako i financijskih sredstava. "Očekivanja su nam dosta velika, jer je tržište u Češkoj u svom začetku, a partner kojeg smo pronašli je jak i ozbiljan, sa 140 zaposlenih i desetak poslovnica", kaže Vukmirović.

Hrvatski on-line model

Optimizam za uspjehom u Češkoj budi rast koji su ostvarili od izvoza u Sloveniji, prvom inozemnom tržištu na koji je Neoinfo iskoračio. Početkom ove godine Neoinfo je ušao na slovensko tržište i u nekoliko mjeseci narastao je na 350 korisnika-tvrtki. Vukmirović navodi da to omogućila činjenica što je Slovenija uvela hrvatski online model fiskalizacije. Dodaje da i tamo rade preko partnerske tvrtke koja je specijalizirana za taj posao.

Partner u Sloveniji obavlja cjelokupan kontakt s kupcima od edukacije preko instalacije do korisničke podrške. "U Sloveniju smo se proširili početkom ove godine, kada je kod njih startao hrvatski on-line model fiskalizacije., a trenutačno naše rješenje koristi oko 350 poduzeća", kaže Vukmirović. U Hrvatskoj tvrtka ima više od 300 korisnika svoje fiskalne blagajne. Pri tome, ističe, uspješno se nose čak i s konkurencijom koju stvaraju veliki operateri poput Hrvatskog telekoma i Vipneta. Navodi da su svoj prostor našli u skalabilnosti i modularnosti rješenja. "Često je naš Adeo POS sustav samo modul koji koristimo prilikom dizajna i razvoja složenijih poslovnih sustava koje trebaju naši korisnici", kaže Vukmirović.

Adeo POS nastao je prije tri godine kao proširenje Neoinfove ponude poslovnih aplikacija za veleprodaju, robno-materijalno knjigovodstvo i kadrovsku službu. Navodi da su svoja rješenja u cloudu stalno proširivali i tako uspjeli privući od mikro poduzetnika do trgovina i restorana te velikih sustava za terensku prodaju i servis među kojima ističe Končar Kućanske aparate.

Tehnološki napredak

Vukmirović ističe da je njegovo mišljenje o fiskalizaciji mahom pozitivno. Navodi da je upravo fiskalizacija omogućila za razvoj domaćeg IT-a, ali i modernizaciju djela gospodarstva. "Fiskalizacija je otvorila vrata za tehnološki napredak i unaprjeđenje mnogih poslovnih subjekata na hrvatskom tržištu kroz uvođenje internet priključka, modernizacije softvera i hardvera, a posljedično i poslovnih procesa te bržeg prihvaćanja modela poslovanja u oblaku", kaže Vukmirović. Prema podacima Poslovne Hrvatske tvrtka je krajem prošle godine imala 13 zaposlenih. Prihodi su joj se u pet godina udvostručili na 3,35 milijuna kuna uz neto dobit koja je kontinuirano oko 100 tisuća eura.

Vukmirović navodi da, kao i svaki posao, ima svojih zanimljivih trenutaka. Tako je jedan od korisnika Neoinfoa bio European Coastal Airlines za koji su izradili cjelokupan poslovni sustav. "U ovoj godini očekujemo stabilan organski rast u svim ključnim dijelovima poslovanja što će se u prihodima odraziti kroz rast između 10 i 20 posto", zaključuje Vukmirović.