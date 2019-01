Nakon bezgotovinskoga plaćanja kruha, idu na otvaranje još pekarnica

Uz stotinjak pekarskih, u ponudi su i mliječni proizvodi, te kave i sokovi, Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Pekara Dubravica iz Zaprešića posluje od 1961. godine i među šest je najvećih u domaćoj pekarskoj industriji, s prihodima koji premašuju iznose od 120 milijuna kuna. S obzirom na kontinuirani rast prihoda i zahtjevno tržište pekarskih proizvoda, odlučili su se na poslovni iskorak u smjeru modernizacije kako bi ojačali svoj položaj i postali konkurentniji.

Naime, u svim poslovnicama pekare Dubravica kupci odnedavno mogu plaćati i bankovnim karticama i putem mobilne aplikacije Dubravica. Kod plaćanja bankovnim karticama primaju Mastercard, Maestro i Visa kartice, a mobilna aplikacija, čiji je cilj zamjena Dubravica prepaid i loyalty carda, nudi mogućnost uplate novca bez dolaska u poslovnicu, pregled kataloga proizvoda te uvid u aktualne ponude, a dostupna je na Google Playu i App Storeu.

Uvijek domaći dobavljači

Iz ove pekarske industrije ističu da aplikacija služi i kao integrirana karta uz pomoć koje korisnici imaju priliku locirati najbližu pekarnicu. Maja Raca, voditelj maloprodaje u Dubravici, objasnila nam je zašto su uveli te tehnološke opcije. “Osluškujući tržište i potrebe naših kupaca, uvođenje kartičnog plaćanja i mobilne aplikacije bio je logičan korak u poslovanju. Međutim, među najvažnijim razlozima uvođenja kartičnog plaćanja krije se naša želja da kupcima pojednostavimo proces kupovine u našim poslovnicama”, odgovara Raca.

Duže vrijeme Dubravica je pratila trendove u platnom prometu kako na hrvatskom, tako i na europskom tržištu.

“U razdoblju od 2008. do 2015. broj transakcija platnim karticama povećao se s 59 na 78 po osobi na godinu. S druge strane, razvijena zapadna tržišta već su prestigla prag od 100 POS transakcija po osobi godišnje, a najčešće ih prati pad u broju transakcija na bankomatima. S razvojem infrastrukture i boljom prihvaćenosti kod korisnika očekuje se da će Hrvatska pratiti trend bezgotovinskog plaćanja. Stoga smo i donijeli odluku da uvedemo nove načine plaćanja”, nastavlja ona. U Dubravici smatraju da će uz nove pogodnosti promet ostati na istoj razini, no da će se smanjiti udio gotovine, a povećati bezgotovinsko plaćanje. “Očekujemo da će kroz dvije godine oko 10 posto naših transakcija u maloprodaji biti bezgotovinsko”, navodi. S obzirom na to da je na hrvatskom pekarskom tržištu konkurencija velika, Dubravici su prioritet, kaže šefica maloprodaje, kvaliteta sirovina i finalnog proizvoda, te svježina.

“Nastojimo stalno promišljati o potrebama tržišta i trendovima u prehrani te pratimo i strana tržišta. Tako su kupci odlično prihvatili salate kao novu grupu proizvoda koju smo uveli prije tri godine, a njihovu vjernost nagrađujemo stalno novim sezonskim okusima”, navodi sugovornica. Sastojke nabavljaju od lokalnih proizvođača – jabuke i buče od OPG-ova iz Bistre i Stubice, višnje iz Slavonskog Broda, mesne prerađevine od Bermesa, mliječne proizvode od Euromilka i brašno od Žita.

“Ako nam okolnosti dopuštaju, uvijek ćemo izabrati domaće dobavljače”, ističe.

Transformacija industrije

U posljednjih deset godina vidljiv je, kaže Maja Raca, veliki napredak u branši. “Prije se u pekaru išlo po kruh i pecivo, a danas možete kupiti svježe pripremljen sendvič, pizzu ili salatu. Izbor je zaista velik, a mi u našem bogatom asortimanu imamo više od 100 pekarskih proizvoda te uz njih prodajemo i kavu, mliječne proizvode i sokove. Uz navedeno, transformacija i modernizacija industrije vidljiva je i kroz uređenje interijera koje prati najviše svjetske standarde”, ističe Raca. U ovoj pekarskoj industriji planiraju nastaviti ulagati u maloprodaju i širenje maloprodajne mreže u kojoj je sad 35 poslovnica, što će za sobom povući i dodatna zapošljavanja.

“Što se tiče inovacija u proizvodima, pratit ćemo tržište i nastojati zadovoljiti želje kupaca koje se mijenjaju iz dana u dan”, zaključuje Raca.