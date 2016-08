Najveći nacionalni putnički brodar planira svoju flotu proširiti novim putničkim brodom

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Najveći nacionalni putnički brodar Jadrolinija planira svoju flotu proširiti novim putničkim brodom, čija bi ukupna cijena, s projektiranjem i izgradnjom, bila oko 50 milijuna eura, a za posao projektiranja na provedenom međunarodnom natječaju već je odabrana poljska tvrtka Remontowa, rekao je predsjednik Uprave Jadrolinije Alan Klanac.

Jadrolinija je na temelju izrađene i objavljene strategije razvoja, započela njezinu provedbu, a jedan od glavnih elemenata strategije je razvoj flote. U tom smislu jedan od najznačajnijih projekata je gradnja broda za tzv. vanjske otoke, iz Splita za Hvar, Vis, vanjski dio Korčule i Lastovo, kazao je Klanac, dodavši da se ondje pred brodove stavljaju posebni i dodatni zahtjevi. Za to područje, naime, potreban čvršći, jači brod, koji može lakše 'odraditi' zimsku plovidbu, a mora imati i dovoljno veliki kapacitet da bude ekonomski isplativ.

S novim brodom, koji bi imao kapacitet oko 2.000 putnika i oko 200 vozila, restoran i druge prostorije za putnike, zamijenio bi se brod Lastovo. Lastovo plovi već 46 godina, pomorski je vrlo kvalitetan, ali je malog kapaciteta, oko 70 vozila i stoga nedovoljan za ljetne potrebe.

Klanac je napomenuo da ni Jadrolinijin brod Korčula, koji je velikog kapaciteta, sada nema kvalitetnu zamjenu za liniju koju održava. Novi brod, rekao je, tehnološki bi bio u vrhu među sličnim brodovima Jadrolinije, ali i među brodovima na cijelom Mediteranu. "Nama i hrvatskim otocima treba takav brod", naglasio je Klanac, ocjenjujući to opravdanim poslovnim potezom.

Prvi korak je izrada projekta na temelju kojeg će se raspisati natječaj o gradnji, a cijeli projekt će, kaže vjerojatno prijeći iznosi od 50 milijuna eura, ovisno o ponuđenim cijenama. Riječ je o ogromnom projektu; to će u povijesti Jadrolinije biti najskuplja novogradnja, a sve to u skladu je s misijom kompanije da održava visoku kvalitetu prometa, navodi Klanac.

Nedavno je zaključen natječaj na koji su bili pozvani projektanti s kvalitetnim referencama, koji su u zadnjih deset godina projektirali brodove sličnih karakteristika. Na natječaj se javio finski Deltamarin i Remontowa, tvrtka kćer, odnosno projektni ured poljskog brodogradilišta Remontowa.

Odabrana je povoljnija ponuda Remontowe, a ugovor o poslu projektiranja bit će sklopljen uskoro, najavio je Klanac. Prema planu, nakon izrade ugovorne dokumentacije u prvoj polovini 2017. , iste godine mogao bi se raspisati i međunarodni natječaj za gradnju broda, na kojemu u Jadroliniji očekuju i domaće brodograditelje.

Klanac ističe da natječaj za gradnju ovisi o faktorima koncesijskih ugovora, koje će, nada se, Jadrolinija sklopiti s državom za linije koje bi taj brod održavao. "Mi ćemo taj brod naručiti ako ga budemo imati gdje zaposliti", rekao je, dodavši da je za gradnju takvog broda potrebno najmanje 24 mjeseca. Naglasio je da će gradnja broda ovisiti i o tome koliko će država odvojiti za potporu nerentabilnim linijama prema otocima, na kojima je broj putnika tijekom zime mali, a sezona nije dovoljno duga da te linije budu rentabilne.

Govoreći o financiranju projekta, Klanac je rekao da se razmatra nekoliko mogućih modela - do zaduživanja preko tržišta kapitala do izdavanja obveznica. Jadrolinija, koja na godinu preveze 11 milijuna putnika i 2,6 milijuna vozila, planira do 2027. u obnovu flote uložiti 281 milijun eura, nabaviti 26 novih brodova, od kojih 23 novogradnje. Uz nabavku 26 brodova planira se i postupni otpis 32 broda, čime bi se flota smanjila sa sadašnjih 50 na ukupno 44 broda. Istodobno, ukupni kapacitet flote povećao bi se s 28.020 putnika na 31.377 putnika, te s 3924 vozila na 4710 vozila.

U prvih sedam mjeseci ove godine Jadrolinijini brodovi prevezli su oko 6 milijuna putnika i oko 1,5 milijuna vozila, od toga u lipnju i srpnju oko 3 milijuna putnika i 800.000 vozila, s prosječnim povećanjem prometa od 3 posto.