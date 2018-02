Lencu neto dobit skočila sa 1,5 na 36,8 milijuna kuna, ali za 2018. nije ugovoren niti jedan veći projekt preinake

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako se navodi u nerevidiranom konsolidiranom financijskom izvješću, neto dobit nakon oporezivanja iznosila je 36,8 milijuna kuna, naspram 1,5 milijuna kuna u 2016. godini.

Društvo je krajem 2017. godine izvršilo značajnije ispravke vrijednosti odnosno rashodovalo imovinu za koju je utvrdilo da postoji rizik njezine unovčivosti, slijedom čega rashodi od takvih umanjenja vrijednosti zaliha, dugotrajne imovine i potraživanja iznose oko 5,5 milijuna kuna, stoji u izvješću.

Iz kompanije ističu da su u prošloj godini zabilježili visoku zaposlenost kapaciteta, a kako je u ostvarenju prihoda osnovne djelatnosti realizirano 60 standardnih remontnih poslova, dovršena složena preinaka broda "Atlantic Navigator", realizirani specifični projekti sklapanja Liebherr STS dizalica i završnog testiranja integriranog sustava za intervencije u slučaju incidenta na podmorskoj bušotini.

"Najznačajniji projekt cijelog razdoblja, opsežni remont i modernizacija zapovjednog broda američke Šeste flote USS Mount Whitney, uz dodatne je radove donio prihod i viši od prvobitno očekivanog te osigurao visoku zaposlenost kapaciteta Viktora Lenca tijekom čitavog razdoblja", napominju.

Osim na brodu USS Mount Whitney, tvrtka je nastavila suradnju s Američkom ratnom mornaricom remontnim poslom na aluminijskom katamaranu USNS Trenton. Također, podsjećaju iz riječke tvrtke, odradili su i tri projekta ugradnje sustava za pročišćavanje balastnih voda za ruskog klijenta SCF Group.

"Poslovanje u 2017. godini generiralo je značajno povećanje novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, koje je omogućilo uredno podmirenje svih obveza društva iz poslovanja, obveza po dugoročnim i kratkoročnim kreditima, kao i financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu. Do kraja prosinca raspoloživa su novčana sredstva u odnosu na isto razdoblje godinu ranije povećana za 22,1 milijun kuna, te brodogradilište krajem 2017. godine bilježi saldo od 31,9 milijuna kuna novca i novčanih ekvivalenata", stoji u izvješću.

Povezano društvo Viktor Servisi poslovalo je s gubitkom od 150 tisuća kuna, kao i novoosnovano društvo VL Steel, u iznosu 133 tisuće kuna.

Smanjivanje operativnih troškova i troškova održavanja flota će i dalje imati kritičnu važnost za brodare, što znači nastavak pritiska na cijene usluga remontnih brodogradilišta, ocjenjuju iz Lenca. Konkurencija među remontnim brodogradilištima na području Sredozemlja i Crnog mora će se nastaviti zaoštravati i snažno pritiskati na cijene usluga. U tom smislu, poručuju iz tvrtke, brodogradilišta moraju kontinuirano tražiti nove načine postizanje operativne izvrsnosti, kroz podizanje produktivnosti rada i učinkovitosti poslovnih procesa, "kako bi uopće došla u situaciju da primjenom inovacija zadrže konkurentnost".

Zaključno, iz Viktora Lenca poručuju da će 2018. biti izazovna godina, s obzirom da još nije ugovoren niti jedan veći projekt preinake, dok se u segmentu remonta predviđa uobičajeno opterećenje, koje će se nastojati pojačati skraćivanjem rokova, s ciljem stvaranja dodatnih kapaciteta za realizaciju većeg broja projekata.

Napominju da izazov predstavlja i kronični nedostatak kvalitetnih radnika u bazičnim brodograđevnim zanimanjima, prije svega zavarivača, cjevara i brodomontera, no smatraju da se to neće promijeniti bez strukturnih promjena u društvu. Pritom naglašavaju da nije problem u broju radnika, već u njihovoj kvaliteti, odnosno produktivnosti, a navode kako to nadomještaju povremenim ciljanim angažiranjem strane radne snage.