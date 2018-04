Jadran galenski laboratorij plasirao svoj poznati proizvod na drugi kraj svijeta

Foto: press

Pod nazivom „The Power of the Sea to Life“, u glavnom filipinskom gradu Manili, održana je velika promocija JGL-ovih proizvoda Aqua Maris. Svečanost je organizirala tvrtka Favorex, filipinski partner riječke farmaceutske kompanije koja posluje na ukupno sedam tržišta azijske regije ASEAN.

Nakon što je JGL prošle godine sklopio licencni ugovor za proizvode iz svoje najinternacionalnije linije, u duhu dobrih partnerskih odnosa i sa iskazom vjere u tržišnu atraktivnost i snagu brenda, tvrtka Favorex organizirala je svečanost lansiranja Aqua Marisa za oko 250 uzvanika, liječnika i farmaceuta.

Vrijednost i posebnosti blagotvornih učinaka morske vode Jadrana na respiratorni sustav brojnim su sudionicima skupa predstavili filipinski pedijatri i otorinolaringolozi, a atrakciji promocije pridonio je i veliki akvarij kružno ugrađen u dvoranu, unutar kojega su sinkro plivačice prisutnima predstavljale brend i ljekovita svojstva Jadranskoga mora koja su u njega pretočena.

Inače, JGL je kao jedan od pokretača globalnog trenda korištenja morske vode u oporavku ljudskog tijela tijekom protekle dvije godine značajno osnažio prisustvo u spomenutoj regiji ASEAN. Tako danas ova domaća farmaceutska tvrtka ima aktivnu prodaju na Tajlandu, u Maleziji, Singapuru, Južnoj Koreji, Vijetnamu, Indoneziji i Filipinima. Većinom se radi o distribuciji linije Aqua Maris, uz ugovorene Meralys i Vizol S proizvode na tržištu Vijetnama i dio oftalmološkog portfelja na tržištu Tajlanda.

Otvaranje još jednog dalekog i značajnog tržišta regije ASEAN potvrđuje ispravnost JGL-ovog strateškog smjera internacionalne ekspanzije i plasiranja vlastitih brendova na globalno tržište zdravlja.