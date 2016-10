IKEA objavila što su Hrvati najviše kupovali, najavljeni novi projekti

FOTO: Press

U utorak, 25. listopada, IKEA Hrvatska predstavila je poslovne rezultate za uspješnu drugu godinu rada tijekom koje je ostvareno 567,7 milijuna kuna prometa (72,4 milijuna eura) što predstavlja rast od 5,8 % u odnosu na prvu poslovnu godinu, 2015. Od ukupnog prometa tijekom druge poslovne godine (1.9.2015. – 31.8.2016.), robna kuća je ostvarila 535,7 milijuna kuna (68,3 milijuna eura), a IKEA FOOD (Restoran i Bistro, Cafe i Trgovina švedske hrane) 27.4 milijuna kuna (3,5 milijuna eura). IKEA Hrvatska ove je godine prodala 3.300 kuhinja, što ju stavlja na peto mjesto po broju prodanih kuhinja između svih 340 robnih kuća IKEA u svijetu.

„U drugoj godini rada ostvarili smo izvrsne prodajne rezultate i otvorili online kanal prodaje kako bismo hrvatskim kupcima bili još dostupniji. Nastavit ćemo razvijati i prilagođavati ponudu i uslugu na zadovoljstvo naših posjetitelja, a novost koja će ih zasigurno obradovati jest otvaranje pick-up pointa u Splitu kojega planiramo pokrenuti tijekom sljedećih 12 mjeseci“, najavio je Stefan Vanoverbeke, direktor tvrtke IKEA Hrvatska te regionalni direktor IKEA South East Europe (SEE).

Odličan rast utemeljen je na našem jedinstvenom demokratskom dizajnu i razvoju novih usluga

U prvih pet mjeseci novopokrenute Internetske trgovine zabilježeno je 3.000 online narudžbi, a najviše ih je došlo iz Splitsko-dalmatinske županije, Grada Zagreba te Primorsko-goranske, Istarske i Zadarske županije. Tvrtka IKEA stalno osluškuje kupce i prilagođava se njihovim željama i potrebama te će fokus razvoja internetske prodaje biti na smanjenju cijena dostave i poboljšanju kvalitete ukupnog korisničkog iskustva. Novosti u 2017. bit će plaćanje gotovinom prilikom dostave te online planiranje kuhinja putem aplikacije Skype.

Robnu kuću IKEA Zagreb tijekom prošle godine posjetilo je više od 1,6 milijuna posjetitelja, dok ih je web stranica IKEA.hr imala preko 5 milijuna. Najprodavaniji proizvodi iz asortimana namještaja su ALGOT rješenja za skladištenje prodana u 124.849 primjeraka, a najprodavaniji dodaci su OFTAST tanjuri kojih je prodano 819.000 komada. Najprodavaniji obrok je hot dog s 612.504 komada, dok je najprodavanije piće voda s okusom, kojih je prodano 278.177 čaša.

Tvrtka IKEA SEE (IKEA South East Europe) ima ambiciozni plan širenja u vidu otvaranja 13 IKEA robnih kuća u regiji IKEA SEE (Hrvatska, Srbija, Slovenija i Rumunjska) do 2025.

IKEA je u Hrvatskoj tijekom PG16, zajedno sa sestrinskom tvrtkom IKEA Centres, pokrenula projekt Designer Outlet Croatia. Radi se o fashion outletu pokraj robne kuće IKEA Zagreb čija će izgradnja početi tijekom 2017. godine, dok se otvorenje očekuje 2018. U prvoj fazi projekta, Designer Outlet Croatia protezat će se na 15.000 m2 u 90 lokala prosječne površine 170 m² koje zakupci mogu spajati za potrebe većih dućana. Po završetku prve faze projekta očekuje se otvaranje više od 400 novih radnih mjesta.