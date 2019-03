Argeta je najprodavanija pašteta u Europi

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Povijesno najviši prihodi od prodaje na svim regionalnim tržištima, tržišna kapitalizacija od 3,87 milijardi kuna, te Argeta na prvom mjestu mesnih namaza u Europi, samo su neki od impresivnih rezultata po kojima će Atlantic grupa lanjsku poslovnu godinu pamtiti kao rekordnu. Prihodi od prodaje grupacije iznosili su 5,3 milijarde kuna, što u odnosu na 2017. predstavlja organski rast od 4,2%, dok je nominalni rast od 0,3% rezultat prošlogodišnje prodaje proizvodnje sportske prehrane belgijskom partneru i izostanka s time povezanih prihoda od uslužne proizvodnje, čulo se na jučerašnjoj prezentaciji konsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata investitorima Atlantica.



Organski rast prihoda



Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) korigirana za jednokratne stavke iznosi 566 milijuna kuna i veća je od prošlogodišnje za 9,3%. Jednokratne stavke imale su negativan utjecaj od 20 mil. kuna, dok je u godini ranije iskazana jednokratna dobit od 65 mil. kuna. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi pak 244 milijuna kuna.



Argeta se, nakon uspješnog pokretanja ugovorne proizvodnje u SAD-u godinu ranije, lani etablirala kao mesni namaz broj jedan u Europi, uz ostvareni dvoznamenkasti rast prodaje. Od kolovoza 2018. službeno drži i najveći udjel u Hrvatskoj. Recepturno osvježena i redizajnirana Cockta ostvarila zavidne prodajne rezultate, s ukupnim rastom u HoReCa segmentu od čak 47%. Prodaja Barcaffe rasla je 13%, Donat Mg, koji je lani imao 110. rođendan, u Rusiji čak 25%, što je još jedan pokazatelj njegova potencijala, a Bananica koja je u Srbiji jedan od značajnijih brendova, ali se nije dovoljno etablirala na hrvatskom tržištu, 9%. Farmacija je lani dosegla brojku od 85 ljekarni i specijaliziranih prodavaonica i godišnji rast od 10%.



Uz konsolidaciju distribucijskog poslovanja unutar jedinstvenog područja upravljanja, portfelj je proširen ugovorima s novim principalima – kompanijom Mars na hrvatskom i Red Bull na tržištu Srbije, a lanjski pregovori rezultirali su i uspješnim početkom suradnje s njemačkom kompanijom Hipp u Makedoniji početkom 2019. Sve to dokaz je da globalne kompanije prepoznaju Atlantic kao odličnog partnera te da uspješno može upravljati i vlastitim brendovima i brendovima principala, rečeno je jučer. U nastavku strategije dezinvestiranja nestrateških poslovnih operacija u srpnju je s renomiranom tvrtkom Magdis iz Zagreba potpisan ugovor o kupoprodaji društva Neva, vodećeg hrvatskog proizvođača kozmetike, koje okuplja poznate brendove Melem, Plidenta i Rosal.



– Lani smo kao prvi izdavatelj uvršteni u Vodeće tržište Zagrebačke burze, dobili smo prvu nagradu za najbolje odnose s investitorima, ali i za najveći godišnji rast cijene dionice od čak 34,5%, što se što reflektiralo u najvišoj razini tržišne kapitalizacije otkad se Atlanticovom dionicom trguje na ZSE – kazao je predsjednik uprave Atlantica Emil Tedeschi. Ističe kako je snažan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti omogućio nastavak razduživanja, a značajan rast profitabilnosti pruža i snažno uporište za budući rast.



– U 2019. ulazimo s čvrstom financijskom pozicijom, najnižim omjerom neto duga i EBITDA profitabilnosti još od akvizicije Droge Kolinske uz omjer od 1,5 puta, i snažnim tržišnim udjelima naših glavnih brendova. Nastavljamo s fokusom na ključne vlastite brendove i jačanje distribucijskog portfelja, kao i na razvoj različitih digitalnih rješenja u poslovanju – dodao je Tedeschi.



Rast po zemljama



Doznajemo kako se u ovoj godini očekuju prihodi na razini 5,4 mlrd. kuna, niže prosječne cijene sirove kave na globalnim tržištima roba na koje će djelomično negativno utjecati tečaj EURUSD te kapitalne investicije od oko 230 milijuna kuna. Kontinuirano se razmatraju i moguće akvizicije, a na upit investitora bi li moglo doći do prodaje Farmacije, iz Atlantica odgovaraju kako je Farmacija, za razliku Neve, lako upravljiv biznis, na kojega su strateški orijentirani, jer počiva na gotovini i bezreceptnim lijekovima. No jako dobre ponude bi se sigurno razmotrile. Što se tiče ulaska diskontera Eurospina u Hrvatsku te hardiskontera na srpsko tržište u Atlanticu se pak ne boje. Slovensko tržište koje ima najveći udio diskontera, Atlanticu primjerice, donosi najveću zaradu. Na ukupan rast prihoda od prodaje u 2018. najviše su utjecala Strateška područja: Delikatesni namazi s rastom od 12,4%, Pića sa 7,5 i Kava s 3,5%. Kava se također s 21,4% udjela i 1,12 mlrd. kuna prihoda ističe kao najveća pojedinačna kategorija u ukupnim prihodima. Najznačajniji rast u distribucijskom poslovanju ostvarila su tržišta RH s rastom od 12,4%, Srbije od 5,3% te Slovenija od 4,1%. U ukupnoj prodaji vlastiti brendovi čine 66,9%, brendovi principala u distribuciji 25,2%, a ljekarnički lanac Farmacia 7,9%.